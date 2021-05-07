В Татарстане в ДТП погибли четыре человека

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В Агрызском районе Татарстана в ДТП погибли четыре человека, среди них двое детей. Об этом со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по республике сообщает ТАСС.

По данным полиции, авария произошла на автодороге Агрыз — Красный Бор. Водитель автомобиля Nissan Almera 1995 года рождения после завершения обгона не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Kia Rio. В результате столкновения Nissan загорелся на обочине. Водитель Nissan, а также пассажиры Kia Rio — женщина и двое несовершеннолетних детей — скончались на месте.

В ГУ МВД добавили, что в ДТП также пострадал водитель Kia Rio, его госпитализировали с различными травмами.

30 апреля на 535-м километре автодороги РД-216 Астрахань — Ставрополь в результате ДТП погибли пятеро детей, девять с различными травмами были госпитализированы.