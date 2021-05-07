В Тюменской области в ДТП с пьяным водителем погиб человек

На федеральной дороге Тюмень — Омск в Ишимском районе Тюменской области 32-летний пьяный водитель влетел в фуру, погиб человек. Об этом сообщила Госавтоинспекция региона, передает ТАСС.

«Пьяный водитель спровоцировал ДТП. <...> Один человек погиб, три человека, в том числе семилетний мальчик, ранены», — уточняется в сообщении.

Освидетельствование водителя показало наличие большого количества спиртного в организме: 1,26 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

За рулем Toyota Corolla мужчина врезался в грузовик Volvo, стоявший перед светофором. 32-летний пассажир Toyota умер на месте. С различными повреждениями в больницу госпитализирован семилетний сын погибшего мужчины. Кроме того, пострадали водитель Toyota и еще один пассажир 39 лет.