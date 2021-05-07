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Политика ,  
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Вице-премьер Чехии уволил чиновника из-за информации о Врбетице и вакцине

Ян Гамачек
Ян Гамачек (Фото: David W Cerny / Reuters)

Первый вице-премьер и глава МВД Чехии Ян Гамачек исключил главу Пардубицкого края Мартина Нетолицкого из наблюдательного совета «Чешской почты». Об этом сообщает издание Novinky.cz.

Сам Нетолицкий утверждает, что не знает причины увольнения. Однако, по информации издания, увольнение может быть связано с тем, что Нетолицкий в разговоре с журналистами рассказал о планах Гамачека поехать в Москву и договориться о том, что Прага якобы не будет сообщать об инциденте во Врбетице в обмен на проведение возможного саммита Россия — США в столице Чехии, а также о поставке вакцины «Спутник V».

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Ранее информация о возможной поездке появилась в газете Seznam Zpravy. Гамачек эти сообщения опровергает. «Категорически отвергаю предположения в статье, касающиеся как будто имевшегося у меня стремления обменять информацию по делу о Врбетице на поставку вакцины «Спутник V», — заявил Гамачек.

В апреле Чехия объявила в розыск двух предполагаемых сотрудников российского ГРУ Александра Петрова и Руслана Боширова, которые, по данным чешского МВД, в 2014 году по поддельным документам посетили Злинский край, где находится Врбетице. В 2014 году там взорвался склад оружия.

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На основе этих данных чешские власти предположили, что российские спецслужбы причастны к организации взрывов. Это вызвало дипломатический скандал и привело к массовой высылке дипломатов с обеих сторон. Москва подобные обвинения отрицает. 

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