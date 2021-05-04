Чехия опровергла сообщения об обмене информации о Врбетице на «Спутник V»

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 1 мая
USD ЦБ: 74,85 (+0,46) Инвестиции, 30 апр, 13:27
Курс евро на 1 мая
EUR ЦБ: 90,59 (+0,43) Инвестиции, 30 апр, 13:27
Министры туризма G20 поддержали идею ковид-паспортов Политика, 19:06 ЦБ допустил негативное влияние на экономику при новой волне COVID-19 Экономика, 19:05 Сколько нефти осталось в мире и какое у нее будущее Индустрия 4.0, 18:58 Аукционный дом Sotheby's продаст картину Бэнкси за криптовалюту Крипто, 18:52 В Берлине оценили риск приостановки строительства «Северного потока-2» Бизнес, 18:48 Как фонды помогают лечить онкозаболевания РБК и Фонд Потанина, 18:37 Меган Маркл написала книгу для детей Стиль, 18:28 Одноклубника Овечкина оштрафовали за удар лежащего россиянина в матче НХЛ Спорт, 18:23 Билл и Мелинда Гейтс объявили о разводе. Рассказываем о жене миллиардера Стиль, 18:21 Лукашенко лишил званий 80 «нагнетавших протестные настроения» силовиков Политика, 18:19 Мурашко назвал текущую ситуацию с коронавирусом в России напряженной Политика, 18:16 Акции Ferrari обвалились вопреки сильной отчетности Инвестиции, 17:52 Как создать бизнес, работающий без участия собственника РБК и СберПервый, 17:48 Чехия опровергла сообщения об обмене информации о Врбетице на «Спутник V» Политика, 17:44
Высылки дипломатов ,  
0 

Чехия опровергла сообщения об обмене информации о Врбетице на «Спутник V»

Ян Гамачек
Ян Гамачек (Фото: Roman Vondrous / CTK / Global Look Press)

Первый вице-премьер и глава МВД Чехии Ян Гамачек опроверг сообщения о том, что он хотел обменять информацию по делу о взрывах во Врбетице на поставки российской вакцины «Спутник V». Об этом он написал в Twitter.

«Категорически отвергаю предположения в статье, касающиеся как будто имевшегося у меня стремления обменять информацию по делу о Врбетице на поставку вакцины «Спутник V», — написал Гамачек.

Премьер Чехии убедил главу Минюста в одной версии взрывов во Врбетице
Политика
Фото:Dalibor Gluck / CTK / Global Look Press

Ранее Seznam Zpravy писало, что Гамачек собирался поехать в Россию, чтобы разрешить скандал со взрывами складов боеприпасов во Врбетице в обмен на получение партии вакцины против коронавируса «Спутника V» и согласие провести встречу президентов России и США в Праге.

Также Гамачек, намеревавшийся посетить Москву 19 апреля, уточнил, что с 14 апреля в МВД Чехии состоялось несколько встреч с участием руководителей служб безопасности Чехии, генерального прокурора страны, а также посла Чехии в Москве.

В апреле Чехия объявила в розыск двух предполагаемых сотрудников российского ГРУ Александра Петрова и Руслана Боширова, которые, по данным чешского МВД, в 2014 году по поддельным документам посетили Злинский край, где находится Врбетице.

На основе этих данных чешские власти предположили, что российские спецслужбы причастны к организации взрывов. Москва подобные обвинения категорически отвергает. Обвинения против России вызвали дипломатический скандал и привели к массовой высылке дипломатов с обеих сторон.

Взрывы на складах с боеприпасами в деревне Врбетице произошли 16 октября и 3 декабря 2014 года. Боеприпасы планировалось поставить компании болгарского торговца оружием Емельяна Гебрева, который занимался продажей вооружения на Украину и в Сирию.

Чехия Спутник V Россия взрывы
Материалы по теме
Премьер Чехии заявил о ненужности «Спутник V» стране
Политика
Песков назвал четыре чувства из-за действий Чехии и Болгарии
Политика
Кремль связал проблемы со «Спутником V» в Чехии с политическим скандалом
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter