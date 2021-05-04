Чехия опровергла сообщения об обмене информации о Врбетице на «Спутник V»

Ян Гамачек (Фото: Roman Vondrous / CTK / Global Look Press)

Первый вице-премьер и глава МВД Чехии Ян Гамачек опроверг сообщения о том, что он хотел обменять информацию по делу о взрывах во Врбетице на поставки российской вакцины «Спутник V». Об этом он написал в Twitter.

«Категорически отвергаю предположения в статье, касающиеся как будто имевшегося у меня стремления обменять информацию по делу о Врбетице на поставку вакцины «Спутник V», — написал Гамачек.

Ранее Seznam Zpravy писало, что Гамачек собирался поехать в Россию, чтобы разрешить скандал со взрывами складов боеприпасов во Врбетице в обмен на получение партии вакцины против коронавируса «Спутника V» и согласие провести встречу президентов России и США в Праге.

Также Гамачек, намеревавшийся посетить Москву 19 апреля, уточнил, что с 14 апреля в МВД Чехии состоялось несколько встреч с участием руководителей служб безопасности Чехии, генерального прокурора страны, а также посла Чехии в Москве.