Премьер Чехии заявил о «разогретых эмоциями» отношениях с Россией

Бабиш добавил, что не понимает, почему складские помещения во Врбетице чешская армия сдавала коммерческой компании Imex Group, которую он назвал «сомнительной фирмой». Как отметил премьер, Чехия должна лучше контролировать хранение военных материалов на своей территории.

Бабиш также не ответил на вопрос депутатов, будет ли Чехией выдан международный ордер на арест «агентов российских спецслужб», которых в Праге подозревают в организации взрывов во Врбетице.

Взрывы во Врбетице произошли сначала 16 октября, а затем 3 декабря 2014 года. Проверка и очистка территории от боеприпасов заняла несколько лет. В результате были уничтожены склады 16 и 12, на которых хранилось в общей сложности около 150 т боеприпасов. Их арендовала частная фирма Imex Group.

После заявлений о причастности россиян к взрывам между Россией и Чехией разгорелся дипломатический скандал: Чехия объявила о высылке 18 российских дипломатов, назвав их сотрудниками спецслужб. В ответ Москва выслала 20 сотрудников диппредставительства Чехии.Российский ответ в Праге сочли непропорциональным, поскольку в посольстве в Москве остались работать пять штатных сотрудников. 22 апреля МИД Чехии потребовал, чтобы страну покинули 63 сотрудника посольства России в Праге. Кроме того, Чехия попросила страны Евросоюза и НАТО проявить солидарность и также выслать российских дипломатов. На призыв откликнулись, в частности Эстония, Латвия, Литва, Румыния.

Москва обвинения в причастности ко взрыва отрицает. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия стремится выстраивать добрые отношения с другими странами, но не намерена терпеть отношение, которое продемонстрировали руководители Чехии, Болгарии и некоторых других, включая страны Балтии.

