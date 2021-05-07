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В Словении заявили о готовности провести встречу Путина и Байдена

Джо Байден и Владимир Путин
Джо Байден и Владимир Путин (Фото: Максим Шипенков / EPA / ТАСС)

Словения готова организовать у себя саммит президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Об этом «РИА Новости» рассказали в МИД страны.

«Словения была бы готова провести у себя такую встречу, если бы оба лидера на это согласились. Словения уже проводила аналогичные встречи в прошлом», —сообщили в ведомстве.

В 2001 году в Словении прошли переговоры Путина и тогдашнего президента США Джорджа Буша.

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Ранее в Кремле сообщили, что решения о месте проведения саммита пока нет.

Идею о российско-американском саммите высказал Байден во время телефонного разговора с Путиным 13 апреля. Президент США предложил своему коллеге встретиться в ближайшие месяцы в «третьей стране».

Встреча может состояться летом этого года. В Кремле подтвердили, что речь идет о летних месяцах, однако подчеркнули, что дата саммита не определена.

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