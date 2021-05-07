В Словении заявили о готовности провести встречу Путина и Байдена

Джо Байден и Владимир Путин (Фото: Максим Шипенков / EPA / ТАСС)

Словения готова организовать у себя саммит президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Об этом «РИА Новости» рассказали в МИД страны.

«Словения была бы готова провести у себя такую встречу, если бы оба лидера на это согласились. Словения уже проводила аналогичные встречи в прошлом», —сообщили в ведомстве.

В 2001 году в Словении прошли переговоры Путина и тогдашнего президента США Джорджа Буша.

Ранее в Кремле сообщили, что решения о месте проведения саммита пока нет.