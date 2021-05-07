Ялтинский международный экономический форум пройдет с 4 по 6 ноября

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Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ) пройдет с 4 по 6 ноября 2021 года. Об этом на своей странице в Instagram сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.

«В этом году Ялтинский форум пройдет с 4 по 6 ноября! Такое решение приняли в ходе рабочей поездки в Крым», — написал он.

ЯМЭФ проводится ежегодно начиная с 2015 года. В 2020 году он должен был пройти 23–25 апреля, однако в начале марта было объявлено о переносе сроков проведения из-за пандемии.

Позже глава Крыма Сергей Аксенов объявил о переносе форума на 2021 год. Тогда планировалось, что он состоится весной этого года. Аксенов заверил, что в 2021 году форум пройдет на «высоком правительственном» уровне, а его международная повестка будет «достаточно серьезной».