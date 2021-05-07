Путин обсудил с президентом Узбекистана производство вакцины

Владимир Путин и Шавкат Мирзиеев (Фото: Михаил Климентьев / ТАСС)

В ходе телефонного разговора президента России Владимира Путина и президента Узбекистана Шавката Мирзиеева стороны обменялись поздравлениями в связи с 76-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Об этом говорится на сайте Кремля.

«Подчеркнуто особое значение этой даты для народов обеих стран, которые бережно хранят память о беспримерном подвиге фронтовиков и тружеников тыла», — говорится в сообщении.

Кроме того, президенты обсудили двусторонние союзнические отношения и стратегическое партнерство, а также совместную борьбу с коронавирусом и организацию производства российской вакцины на территории Узбекистана.

Путин и Мирзиеев затронули недавний инцидент на границе Киргизии и Таджикистана. «Президенты приветствовали договоренности Душанбе и Бишкека об урегулировании конфликта политико-дипломатическими средствами, подтвердив готовность всемерно содействовать дальнейшей стабилизации обстановки», — рассказали в Кремле.