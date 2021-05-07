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Путин обсудил с президентом Узбекистана производство вакцины

Владимир Путин и Шавкат Мирзиеев
Владимир Путин и Шавкат Мирзиеев (Фото: Михаил Климентьев / ТАСС)

В ходе телефонного разговора президента России Владимира Путина и президента Узбекистана Шавката Мирзиеева стороны обменялись поздравлениями в связи с 76-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Об этом говорится на сайте Кремля.

«Подчеркнуто особое значение этой даты для народов обеих стран, которые бережно хранят память о беспримерном подвиге фронтовиков и тружеников тыла», — говорится в сообщении.

Кроме того, президенты обсудили двусторонние союзнические отношения и стратегическое партнерство, а также совместную борьбу с коронавирусом и организацию производства российской вакцины на территории Узбекистана.

Путин обсудил с президентом Узбекистана российскую вакцину от COVID-19
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Фото:Александр Демьянчук / ТАСС

Путин и Мирзиеев затронули недавний инцидент на границе Киргизии и Таджикистана. «Президенты приветствовали договоренности Душанбе и Бишкека об урегулировании конфликта политико-дипломатическими средствами, подтвердив готовность всемерно содействовать дальнейшей стабилизации обстановки», — рассказали в Кремле.

8 мая состоятся переговоры Путина и президента Таджикистана Эмомали Рахмона. Как сообщается на сайте Кремля, стороны обсудят сотрудничество в торгово-экономической и гуманитарной сферах. Будут затронуты вопросы стратегического партнерства с учетом председательства Таджикистана в Организации Договора о коллективной безопасности в этом году.

Конфликт между Киргизией и Таджикистаном начался 28 апреля, когда военнослужащие Таджикистана установили камеры наблюдения на столбе рядом с пунктом распределения воды «Головной». Местные жители попросили убрать камеры, однако военные отказались это делать. Началась драка, стороны стали закидывать друг друга камнями.

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На следующий день в инцидент вмешались военные Киргизии и Таджикистана. Началась перестрелка. К вечеру 29 апреля стороны договорились о прекращении огня. В ходе конфликта пострадали более 180 граждан Киргизии, сообщил Минздрав республики. 34 человека скончались. Таджикистан не приводил официальные данные по жертвам конфликта.

Владимир Путин Шавкат Мирзиеев Эмомали Рахмон Таджикистан Узбекистан
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