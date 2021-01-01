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Пандемия коронавируса ,  
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Путин обсудил с президентом Узбекистана российскую вакцину от COVID-19

Фото:Александр Демьянчук / ТАСС
Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

Российский лидер Владимир Путин обсудил по телефону с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым использование российской вакцины от коронавирусной инфекции. Об этом говорится на сайте Кремля.

«Особое внимание уделено проблематике борьбы с распространением коронавирусной инфекции, включая использование российской вакцины», — уточняется в сообщении.

РФПИ договорился о поставках Узбекистану 35 млн доз вакцины от COVID-19
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Фото:Сергей Киселев / АГН «Москва»

Политики также затронули тему подготовки к заседанию совета глав государств — участников СНГ. Оно пройдет в декабре в формате видеоконференции под председательством Узбекистана.

Как отмечается в сообщении Кремля, разговор был проведен по инициативе узбекистанской стороны.

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Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и фармацевтическая компания LAXISAM ранее договорились о поставках в Узбекистан до 35 млн доз российской вакцины от коронавируса «Спутник V». После одобрения узбекистанских регулирующих органов до 10 млн доз планируется привезти в 2020 году, оставшуюся партию — в следующем.

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В центре «Вектор» сравнили стоимость двух российских вакцин от COVID-19
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«Спутник V» зарегистрировали в августе, это первая в мире зарегистрированная вакцина против COVID-19. Ее разработал НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи, глава центра Александр Гинцбург обещал, что препарат будет обеспечивать иммунитет как минимум в течение двух лет.

Помимо Узбекистана по 100 млн доз вакцины должны получить от России Индия и Бразилия. Всего, по данным фонда, заявки на получение российской вакцины от коронавирусной инфекции на 2020–2021 годы направили свыше 50 стран СНГ, Европы, Азии, Ближнего Востока и Латинской Америки.

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Источник: JHU
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Владимир Путин Узбекистан вакцина коронавирус
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