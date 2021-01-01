Путин обсудил с президентом Узбекистана российскую вакцину от COVID-19
Российский лидер Владимир Путин обсудил по телефону с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым использование российской вакцины от коронавирусной инфекции. Об этом говорится на сайте Кремля.
«Особое внимание уделено проблематике борьбы с распространением коронавирусной инфекции, включая использование российской вакцины», — уточняется в сообщении.
Политики также затронули тему подготовки к заседанию совета глав государств — участников СНГ. Оно пройдет в декабре в формате видеоконференции под председательством Узбекистана.
Как отмечается в сообщении Кремля, разговор был проведен по инициативе узбекистанской стороны.