Путин обсудил с президентом Узбекистана российскую вакцину от COVID-19

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Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и фармацевтическая компания LAXISAM ранее договорились о поставках в Узбекистан до 35 млн доз российской вакцины от коронавируса «Спутник V». После одобрения узбекистанских регулирующих органов до 10 млн доз планируется привезти в 2020 году, оставшуюся партию — в следующем.

«Спутник V» зарегистрировали в августе, это первая в мире зарегистрированная вакцина против COVID-19. Ее разработал НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи, глава центра Александр Гинцбург обещал, что препарат будет обеспечивать иммунитет как минимум в течение двух лет.

Помимо Узбекистана по 100 млн доз вакцины должны получить от России Индия и Бразилия. Всего, по данным фонда, заявки на получение российской вакцины от коронавирусной инфекции на 2020–2021 годы направили свыше 50 стран СНГ, Европы, Азии, Ближнего Востока и Латинской Америки.