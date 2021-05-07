Лукашенко назвал глупым шагом обращение против него в прокуратуру ФРГ

Александр Лукашенко (Фото: Василий Федосенко / Reuters)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал «глупым шагом» и «сиюминутной политикой» обращение на него в немецкую прокуратуру в связи с преступлениями против человечности. Слова главы государства передает корреспондент БелТА.

«Не наследники фашизма меня будут судить. Кто вы такие, чтобы меня судить?!» — заявил Лукашенко.

Ранее издание DPA сообщило, что в Федеральную прокуратуру Германии поступило обращение от четырех немецких адвокатов, представляющих интересы десяти белорусов, в связи с применением насилия в отношении граждан на фоне протестов, которые начались после президентских выборов в августе 2020 года.

Адвокаты просят прокуратуру провести независимое расследование случаев насилия, поскольку в самой Белоруссии ни Лукашенко, ни силовикам не грозят правовые последствия.