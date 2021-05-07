Индия установила новый рекорд по количеству заболевших COVID-19 за сутки

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В Индии за прошедшие сутки выявили 414 188 заболевших коронавирусом. Об этом сообщается на сайте правительства страны.

Накануне в республике выявили более 412 тыс. случаев заражения. Таким образом, 7 мая установлен очередной рекорд по числу инфицированных. За сутки умерли 3915 человек, что также считается рекордом.

Общее число заболевших в Индии превысило 21,4 млн человек. За сутки выздоровели более 313,5 тыс. граждан.

Впервые республика побила мировой рекорд по суточному количеству случаев заболевания коронавирусом 22 апреля, после чего несколько раз перекрывала его.