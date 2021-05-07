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Пандемия коронавируса ,  
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Индия установила новый рекорд по количеству заболевших COVID-19 за сутки

Фото: Getty Images
Фото: Getty Images

В Индии за прошедшие сутки выявили 414 188 заболевших коронавирусом. Об этом сообщается на сайте правительства страны.

Накануне в республике выявили более 412 тыс. случаев заражения. Таким образом, 7 мая установлен очередной рекорд по числу инфицированных. За сутки умерли 3915 человек, что также считается рекордом.

Индия обновила рекорд по числу случаев COVID-19 и смертей
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Общее число заболевших в Индии превысило 21,4 млн человек. За сутки выздоровели более 313,5 тыс. граждан.

Впервые республика побила мировой рекорд по суточному количеству случаев заболевания коронавирусом 22 апреля, после чего несколько раз перекрывала его.

Россия оказывает Индии помощь, доставляя туда медицинское оборудование. Кроме того, она поставила в республику 150 тыс. доз вакцины от коронавируса «Спутник V». За время вакцинации там привились более 164 млн человек.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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