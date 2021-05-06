Индия обновила рекорд по числу случаев COVID-19 и смертей

Индия установила новый рекорд по числу новых случаев заражения коронавирусом и смертей от COVID-19, следует из данных властей.

Так, за последние сутки в стране выявлено 412 262 случая заболевания COVID-19, умерли 3980 человек. Общее число заболевших с начала пандемии превысило 21,07 млн, число умерших — 230,1 тыс.

Впервые Индия побила мировой рекорд по числу случаев COVID-19 22 апреля, после этого страна несколько раз перекрывала его. Накануне в Индии было зафиксировано рекордное число умерших — 3780.

Россия начала оказывать помощь Индии в борьбе с коронавирусом. Два самолета доставили в страну медицинское оборудование и лекарства.