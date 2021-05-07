Глава ЛНР назвал ситуацию в Донбассе «настоящей гражданской войной»

Между Донбассом и Украиной идет гражданская война, и это нужно признать. Об этом сообщил глава самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник, передает «РИА Новости».

«На самом деле это самая настоящая гражданская война, и об этом стоит говорить вслух. <...> Де-юре мы являемся гражданами Украины на сегодняшний день. То есть получается, что вооруженные силы Украины стреляют по своим же гражданам», — заявил он.

По словам Пасечника, территория ЛНР постоянно подвергается обстрелам из тяжелого вооружения, минометов. Политик указал, что использование тяжелого вооружения в регионе каждый раз согласовывается с высшим военным командованием Украины.

Обострение конфликта в Донбассе продолжается с середины марта. В ДНР и ЛНР обвиняли Украину в обострении обстановки, нарушении режима прекращения огня и минометных обстрелах. Глава ДНР Денис Пушилин говорил, что Киев стягивает военные силы к линии соприкосновения в Донбассе.