Командование ВС США оценило сроки вывода войск из Афганистана

США успеют вывести войска из Афганистана до сентября, как поручил американский президент Джо Байден. Об этом заявил председатель Комитета начальников штабов (КНШ) ВС США генерал Марк Милли.

«На сегодняшний день мы закрыли одну базу в Гильменде», — уточнил он. По словам Милли, с базы вывезли груз, который уместился на самолетах, аналогичных примерно 60 военно-транспортным С-17. Их максимальная грузоподъемность составляет 77,5 т.

Байден пообещал полностью вывести войска из Афганистана к годовщине теракта, который произошел в Нью-Йорке и Вашингтоне 11 сентября 2001 года. Президент пояснил, что американцы находились в Афганистане для борьбы с террористами, а не для того, чтобы объединить эту страну. По мнению политика, свою задачу войска США выполнили.