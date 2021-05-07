Астронавт NASA сравнила полеты на «Союзе» и Crew Dragon

Астронавт NASA Шэннон Уолкер не нашла качественных различий в полетах на российском космическом корабле «Союз» и американском Crew Dragon. Об этом она рассказала во время пресс-конференции NASA.

«Есть различия, но они не слишком существенные. Уровень перегрузки в каждом из них разный, не хуже и не лучше, просто разный, то же самое и на этапе возвращения», — пояснила она.

Уолкер уточнила, что посадка Crew Dragon на воду показалась ей «немного мягче». Также, по ее словам, при посадке в Crew Dragon проводишь меньше времени под парашютом, чем в «Союзе». «Есть различия, но много схожего», — подытожила астронавт.