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Астронавт NASA сравнила полеты на «Союзе» и Crew Dragon

Астронавт NASA Шэннон Уолкер не нашла качественных различий в полетах на российском космическом корабле «Союз» и американском Crew Dragon. Об этом она рассказала во время пресс-конференции NASA.

«Есть различия, но они не слишком существенные. Уровень перегрузки в каждом из них разный, не хуже и не лучше, просто разный, то же самое и на этапе возвращения», — пояснила она.

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Уолкер уточнила, что посадка Crew Dragon на воду показалась ей «немного мягче». Также, по ее словам, при посадке в Crew Dragon проводишь меньше времени под парашютом, чем в «Союзе». «Есть различия, но много схожего», — подытожила астронавт.

Crew Dragon в начале мая вернул на Землю четверых астронавтов — американцев Майкла Хопкинса, Виктора Гловера, Шэннон Уокер и японца Соити Ногути. Экипаж миссии Crew-1 находился на МКС с ноября 2020 года.

У американцев не было собственного пилотируемого космического корабля девять лет, с 2011 года, когда закрылась программа Space Shuttle. Астронавтов доставляли на МКС российские «Союзы».

Сейчас у США появился Crew Dragon, который разработала компания Илона Маска SpaceX по заказу NASA. Корабль совершил первый успешный полет на МКС в мае 2020-го. Это также стало первым в истории частным пилотируемым запуском в космос.

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