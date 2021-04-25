В NASA назвали дату возвращения на Землю корабля Crew Dragon

Космический корабль Crew Dragon американской компании SpaceX вернется с Международной космической станции (МКС) на Землю 28 апреля и приводнится в одной из семи выбранных зон. Об этом сообщается на сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Планируется, что корабль отстыкуется от МКС 28 апреля в 07:05 по времени Восточного побережья США (14:05 мск) и приводнится в 12:40 (19:40 мск).

«Crew Dragon автономно отстыкуется, покинет космическую станцию и приводнится в одной из семи целевых посадочных зон в Атлантическом океане или Мексиканском заливе у побережья Флориды», — отметили в NASA.

На Crew Dragon на Землю должны вернуться астронавты NASA Майкл Хопкинс, Виктор Гловер, Шэннон Уокер и сотрудник Японского агентства аэрокосмических исследований Соити Ногути.