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В NASA назвали дату возвращения на Землю корабля Crew Dragon

Космический корабль Crew Dragon американской компании SpaceX вернется с Международной космической станции (МКС) на Землю 28 апреля и приводнится в одной из семи выбранных зон. Об этом сообщается на сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Планируется, что корабль отстыкуется от МКС 28 апреля в 07:05 по времени Восточного побережья США (14:05 мск) и приводнится в 12:40 (19:40 мск).

«Crew Dragon автономно отстыкуется, покинет космическую станцию и приводнится в одной из семи целевых посадочных зон в Атлантическом океане или Мексиканском заливе у побережья Флориды», — отметили в NASA.

Crew Dragon 2 с астронавтами пристыковался к МКС. Видео
Технологии и медиа

На Crew Dragon на Землю должны вернуться астронавты NASA Майкл Хопкинс, Виктор Гловер, Шэннон Уокер и сотрудник Японского агентства аэрокосмических исследований Соити Ногути.

В субботу, 24 апреля, к МКС пристыковался другой пилотируемый корабль Crew Dragon с четырьмя астронавтами на борту. На нем на станцию прибыли астронавты NASA Шейн Кимбро и Меган Макартур, а также астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований Акихико Хошиде и астронавт Европейского космического агентства Томас Песке.

Таким образом, экипаж МКС временно увеличится до 11 человек. Помимо вновь прибывших, на станции находятся астронавты Шеннон Уокер, Майкл Хопкинс, Виктор Гловер, Марк Ванде Хай, Соити Ногучи, а также российские космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров.

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