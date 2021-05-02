Корабль Crew Dragon отстыковался от МКС для возвращения на Землю

Пилотируемый корабль Crew Dragon американкой компании SpaceX отделился от Международной космической станции (МКС) и начал возвращение на Землю. Трансляцию ведет Национальное агентство по аэронавтике и исследованию космических пространств (NASA).

На борту корабля находятся четверо астронавтов — американцы Майкл Хопкинс, Виктор Гловер, Шэннон Уокер и японец Соити Ногути. Экипаж миссии Crew-1 находился на МКС с ноября 2020 года.

Ожидается, что Crew Dragon приводнится в Атлантическом океане у побережья Флориды через 6,5 часа.

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