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Общество ,  
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Аналитики выяснили причины недовольства россиян парковками

Фото: Артём Геодакян / ТАСС
Фото: Артём Геодакян / ТАСС

Меньше 20% россиян устраивает ситуация с парковочными местами. Это выяснили представители агрегатора такси «Ситимобил», которые провели свое исследование совместно с маркетинговым центром ResearchMe. Его результаты есть у РБК.

По их данным, в общей сложности 64% россиян недовольны ситуацией с парковками в своем городе. 39% респондентов отметили, что ситуацию с парковками нужно взять под контроль, особенно во дворах и в центре, 14% уверены, что количество платных парковочных мест нужно сократить, а еще 11% — наоборот, увеличить.

В исследовании также говорится, что сложности с парковкой в городе влияют на желание пользоваться личным автомобилем. Каждый пятый опрошенный считает, что ситуация с парковками — одна из главных причин отказаться от использования личного автомобиля или даже не покупать его. Еще около 20% считают, что альтернативные виды транспорта удобнее личного автомобиля. Аналитики отметили, что более 70% россиян готовы отказаться от использования собственного автомобиля, но при определенных условиях (в чем они заключаются, в сообщении не указано).

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Фото:Наталья Селиверстова / РИА Новости

Представители «Ситимобил» отметили, что сейчас больше трети россиян используют ежедневно больше одного вида транспорта для передвижения по городу. Около 20% комбинируют два вида транспорта по дороге на работу и учебу. Они используют такси или личное авто, а также общественный транспорт. При этом, как отметили аналитики, есть и те, кто комбинирует три и более видов транспорта в рамках одного маршрута.

Больше половины (51%) опрошенных пользуются такси несколько раз в месяц и чаще, в том числе 18% — несколько раз в неделю или даже ежедневно. Каршерингом несколько раз в месяц и чаще пользуются 53% респондентов, среди них 31% — несколько раз в неделю.

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Аналитики также узнали отношение россиян к электросамокатам. Согласно их исследованию, три четверти россиян (75%) готовы арендовать для передвижения по городу электросамокаты, если их можно будет взять в любой точке. Каждый десятый респондент добирался бы на них до остановок общественного транспорта, а для 18% самокаты могут стать единственным транспортом для поездок до работы или учебы. 20% готовы ездить на самокатах на небольшие расстояния в пределах района.

«Ситимобил» проводил свой опрос вместе с центром ResearchMe. В исследовании приняли участие 1338 жителей Москвы, Петербурга и других крупных городов страны.

В сентябре прошлого года результаты своего исследования представил «Яндекс». Аналитики компании выяснили, например, что в Москве владеть собственным автомобилем стоимостью до одного миллиона рублей выгоднее, чем пользоваться такси или каршерингом. Большую часть расходов на содержание новой машины составляет амортизация — снижение его цены. Ее доля достигает 53% от ежемесячных расходов. На втором месте оказалось страхование КАСКО — 22% расходов, на третьем месте оказались затраты на покупку топлива — 13% при среднем по России годовом пробеге. В затраты также вошли стоимость техобслуживания, мойки, сезонной смены шин и транспортный налог.

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