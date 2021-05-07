Аналитики выяснили причины недовольства россиян парковками

Фото: Артём Геодакян / ТАСС

Меньше 20% россиян устраивает ситуация с парковочными местами. Это выяснили представители агрегатора такси «Ситимобил», которые провели свое исследование совместно с маркетинговым центром ResearchMe. Его результаты есть у РБК.

По их данным, в общей сложности 64% россиян недовольны ситуацией с парковками в своем городе. 39% респондентов отметили, что ситуацию с парковками нужно взять под контроль, особенно во дворах и в центре, 14% уверены, что количество платных парковочных мест нужно сократить, а еще 11% — наоборот, увеличить.

В исследовании также говорится, что сложности с парковкой в городе влияют на желание пользоваться личным автомобилем. Каждый пятый опрошенный считает, что ситуация с парковками — одна из главных причин отказаться от использования личного автомобиля или даже не покупать его. Еще около 20% считают, что альтернативные виды транспорта удобнее личного автомобиля. Аналитики отметили, что более 70% россиян готовы отказаться от использования собственного автомобиля, но при определенных условиях (в чем они заключаются, в сообщении не указано).

Представители «Ситимобил» отметили, что сейчас больше трети россиян используют ежедневно больше одного вида транспорта для передвижения по городу. Около 20% комбинируют два вида транспорта по дороге на работу и учебу. Они используют такси или личное авто, а также общественный транспорт. При этом, как отметили аналитики, есть и те, кто комбинирует три и более видов транспорта в рамках одного маршрута.