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«Ситимобил» начнет выполнять заказы через Gett

Водители «Ситимобил» будут выполнять заказы в экономсегменте Gett в рамках стратегического партнерства. В сервисах считают, что сократится срок ожидания автомобиля в Gett, а «Ситимобил» сможет увеличить доходы водителей
Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости
Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Агрегаторы такси Gett и «Ситимобил» заключили стратегическое партнерство по работе в массовом сегменте, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на представителей компаний.

Водители партнеров, подключенные к «Ситимобил», будут получать заказы Gett в сегменте «Эконом», в том числе заказы корпоративных клиентов во всех регионах присутствия сервисов. Часть заказов в экономсегменте сохранят за собой и водители—партнеры Gett. В тарифах «Комфорт» и «Премиум» изменений не будет. Финансовые подробности сотрудничества стороны не раскрывают, но указывают, что стоимость заказа для пассажиров не изменится, передает газета.

В рамках пилота, который прошел в 2020 году, водителям партнеров «Ситимобил» уже передавалось 1–2% поездок Gett. 9 марта стороны получили согласование ФАС на такую бизнес-модель, и теперь она будет масштабирована, рассказали в «Ситимобил». В пресс-службе ФАС не ответили на запрос газеты.

Благодаря сотрудничеству срок ожидания автомобиля Gett сократится, а «Ситимобил» сможет увеличить доходы водителей и операционную эффективность бизнеса, считают в сервисах. Гендиректор Gett в России Анатолий Сморгонский сравнил формат сотрудничества с виртуальным оператором связи MVNO (Mobile Virtual Network Operator), когда на инфраструктуре одного оператора могут работать множество других брендов.

Аналитик «ВТБ Капитала» Владимир Беспалов предположил, что Gett будет получать комиссию с заказов, которые обслуживают водители «Ситимобил», что позитивно скажется на выручке Gett. Загрузка водителей «Ситимобил» от заказов через Gett не увеличит время ожидания клиентов «Ситимобил», поскольку водители этого сервиса недозагружены, считает он.

Российский Gett и «Ситимобил» начали обсуждать возможность слияния
Технологии и медиа
Фото:Станислав Красильников / ТАСС

О том, что Gett и «Ситимобил» обсуждают различные форматы сотрудничества, стало известно в марте прошлого года. По словам двух собеседников РБК, компании вели переговоры о партнерстве, в рамках которого «Ситимобил» мог получить заказы эконом-тарифа Gett. Собеседники рассказывали, что сделка была на завершающей стадии, но с началом кризиса, связанного с пандемией коронавируса и ростом курса доллара по отношению к рублю, компании начали обсуждать возможность объединения по формату, похожему на сделку между «Яндекс.Такси» и Uber в России. В таком случае «Ситимобил» получил бы весь российский бизнес Gett, а тот — долю в «Ситимобил» или в совместном предприятии Mail.ru Group и Сбербанка [куда входит сервис такси], — сообщал один из собеседников РБК. Еще один собеседник также говорил, что Gett и «Ситимобил» обсуждают обмен активами.

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В феврале этого года «Яндекс.Такси» купил часть активов — колл-центры и бизнес по заказу грузоперевозок — группы компаний «Везёт», которая управляет сервисами заказа такси «Везёт», «Такси Сатурн», Fasten и Red Taxi. Сумма сделки составила $178 млн. Сделка действует в ограниченном количестве регионов, сейчас ФАС проводит проверку этой сделки.

По данным департамента транспорта Москвы, в ноябре 2020 года доля «Ситимобил» и Gett в столице составила 20,2% и 6% соответственно. Первое место на рынке занял «Яндекс.Такси» с долей в 70,8%.

Автор
Анастасия Батманова
Gett такси