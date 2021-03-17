«Ситимобил» начнет выполнять заказы через Gett

Водители «Ситимобил» будут выполнять заказы в экономсегменте Gett в рамках стратегического партнерства. В сервисах считают, что сократится срок ожидания автомобиля в Gett, а «Ситимобил» сможет увеличить доходы водителей

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Агрегаторы такси Gett и «Ситимобил» заключили стратегическое партнерство по работе в массовом сегменте, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на представителей компаний.

Водители партнеров, подключенные к «Ситимобил», будут получать заказы Gett в сегменте «Эконом», в том числе заказы корпоративных клиентов во всех регионах присутствия сервисов. Часть заказов в экономсегменте сохранят за собой и водители—партнеры Gett. В тарифах «Комфорт» и «Премиум» изменений не будет. Финансовые подробности сотрудничества стороны не раскрывают, но указывают, что стоимость заказа для пассажиров не изменится, передает газета.

В рамках пилота, который прошел в 2020 году, водителям партнеров «Ситимобил» уже передавалось 1–2% поездок Gett. 9 марта стороны получили согласование ФАС на такую бизнес-модель, и теперь она будет масштабирована, рассказали в «Ситимобил». В пресс-службе ФАС не ответили на запрос газеты.

Благодаря сотрудничеству срок ожидания автомобиля Gett сократится, а «Ситимобил» сможет увеличить доходы водителей и операционную эффективность бизнеса, считают в сервисах. Гендиректор Gett в России Анатолий Сморгонский сравнил формат сотрудничества с виртуальным оператором связи MVNO (Mobile Virtual Network Operator), когда на инфраструктуре одного оператора могут работать множество других брендов.

Аналитик «ВТБ Капитала» Владимир Беспалов предположил, что Gett будет получать комиссию с заказов, которые обслуживают водители «Ситимобил», что позитивно скажется на выручке Gett. Загрузка водителей «Ситимобил» от заказов через Gett не увеличит время ожидания клиентов «Ситимобил», поскольку водители этого сервиса недозагружены, считает он.