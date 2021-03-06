Сооснователь «Ситимобила» Аракелян продал свою долю Mail.ru и «Сберу»

Сооснователь и генеральный директор сервиса такси «Ситимобил» Арам Аракелян продал свою долю, следует из данных Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), на них обратил внимание «Коммерсантъ».

Его долю в 1,96% приобрела компания «О2О Холдинг», принадлежащая Mail.ru Group и Сбербанку, 26 февраля. Еще более 2% остаются у АО «Мегалабс» (структуры «МегаФона»).

В пресс-службе «Ситимобила» подтвердили «Коммерсанту», что Аракелян продал долю «О2О Холдингу». Кроме того, сооснователь сервиса планирует уйти с поста гендиректора, сообщили там. Его обязанности перейдут Виталию Бедареву.

Сам Аракелян вместе с партнерами Оганесом Аракеляном и Владиславом Абрамяном планирует заняться собственными проектами.