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Сооснователь «Ситимобила» Аракелян продал свою долю Mail.ru и «Сберу»

Сбербанк SBER ₽277,5 +1% Купить
Mail.ru Group MAIL 1 908,2 -1,58% Купить

Сооснователь и генеральный директор сервиса такси «Ситимобил» Арам Аракелян продал свою долю, следует из данных Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), на них обратил внимание «Коммерсантъ».

Его долю в 1,96% приобрела компания «О2О Холдинг», принадлежащая Mail.ru Group и Сбербанку, 26 февраля. Еще более 2% остаются у АО «Мегалабс» (структуры «МегаФона»).

В пресс-службе «Ситимобила» подтвердили «Коммерсанту», что Аракелян продал долю «О2О Холдингу». Кроме того, сооснователь сервиса планирует уйти с поста гендиректора, сообщили там. Его обязанности перейдут Виталию Бедареву.

Сам Аракелян вместе с партнерами Оганесом Аракеляном и Владиславом Абрамяном планирует заняться собственными проектами.

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Фото:Владимир Гердо / ТАСС

Сервис «Ситимобил» создан в Москве в 2007 году. В ноябре 2018 года Mail.ru Group и «МегаФон» стали совладельцами агрегатора такси, получив доли в 18% и 15% соответственно. В декабре 2019 года «Ситимобил» вошел в совместное предприятие Mail.ru Group и Сбербанка в сфере еды и транспорта.

Оборот компании в 2020 году, как следует из отчетности Mail.ru Group, составил 46 млрд руб., увеличившись в 2,2 раза. В прошлом году «Ситимобил» совершил 185 млн поездок, превысив втрое показатель 2019 года.

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