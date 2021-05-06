Перевозчик сообщил о пренебрежении погибших в ДТП с автобусом ремнями

Пассажирки автобуса, погибшие в результате ДТП на автодороге Лидога — Ванино в Хабаровском крае, не были пристегнуты ремнями, заявил в эфире телеканала «Губерния» директор компании-перевозчика «Пять звезд» Юрий Васильев.

«Как мне рассказал инженер по безопасности, который присутствовал там, что те люди, которые были пристегнуты, они отделались легкими царапинами, нет никаких проблем. Кто пренебрег этим правилом, к сожалению…», — сказал Васильев.

По его словам, водитель уснул за рулем, что стало причиной аварии.

ДТП произошло в ночь на 1 мая в 140 км от села Лидога Нанайского района. Водитель автобуса, ехавшего по маршруту Хабаровск — Советская Гавань, съехал с дороги и перевернулся. В салоне находились 32 пассажира и два водителя. В результате аварии погибли три человека — женщины, десять пострадали.