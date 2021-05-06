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Перевозчик сообщил о пренебрежении погибших в ДТП с автобусом ремнями

Пассажирки автобуса, погибшие в результате ДТП на автодороге Лидога — Ванино в Хабаровском крае, не были пристегнуты ремнями, заявил в эфире телеканала «Губерния» директор компании-перевозчика «Пять звезд» Юрий Васильев.

«Как мне рассказал инженер по безопасности, который присутствовал там, что те люди, которые были пристегнуты, они отделались легкими царапинами, нет никаких проблем. Кто пренебрег этим правилом, к сожалению…», — сказал Васильев.

По его словам, водитель уснул за рулем, что стало причиной аварии.

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Фото:volgograd.ru

ДТП произошло в ночь на 1 мая в 140 км от села Лидога Нанайского района. Водитель автобуса, ехавшего по маршруту Хабаровск — Советская Гавань, съехал с дороги и перевернулся. В салоне находились 32 пассажира и два водителя. В результате аварии погибли три человека — женщины, десять пострадали.

Следователи возбудили уголовное дело по двум статьям — по ч. 5 ст. 264 УК (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц) и ч. 3 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

Максимальное наказание по первой из них — лишение свободы на срок до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, по второй — лишение свободы на срок до десяти лет.

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