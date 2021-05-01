Прокуратура назвала число погибших в ДТП с автобусом в Хабаровском крае

В аварии с автобусом в Хабаровском крае погибли три человека, и десять пострадали. Об этом говорится на сайте краевой прокуратуры.

«Произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли три человека и пострадали около10 пассажиров автобуса», — отмечается в сообщении.

Прокуратура проверит ДТП и оценит организацию безопасности перевозок пассажиров. На место происшествия выехал заместитель прокурора Хабаровского края Максим Собчук.

Ранее о трех погибших в результате ДТП сообщил источник ТАСС в экстренных службах. По словам собеседника агентства, травмы получили более десяти человек.