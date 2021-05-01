Общество , 01 мая, 09:05
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В Хабаровском крае пообещали выплаты семьям погибших в ДТП с автобусом
Власти Хабаровского края выплатят по 1 млн руб. семьям погибших в ДТП с автобусом. Об этом сообщил врио губернатора края Михаил Дегтярев в своем Telegram-канале.
«Семьям погибших из краевого резервного фонда будет выплачено по 1 млн рублей. Раненым в зависимости от тяжести травм, — по 200 и 400 тысяч», — уточнил он.
Дегтярев пообещал, что причины аварии будут тщательно расследованы, а виновные наказаны.
В результате аварии погибли три человека, десять пострадали.