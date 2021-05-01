В Хабаровском крае пообещали выплаты семьям погибших в ДТП с автобусом

Власти Хабаровского края выплатят по 1 млн руб. семьям погибших в ДТП с автобусом. Об этом сообщил врио губернатора края Михаил Дегтярев в своем Telegram-канале.

«Семьям погибших из краевого резервного фонда будет выплачено по 1 млн рублей. Раненым в зависимости от тяжести травм, — по 200 и 400 тысяч», — уточнил он.

Дегтярев пообещал, что причины аварии будут тщательно расследованы, а виновные наказаны.

В результате аварии погибли три человека, десять пострадали.