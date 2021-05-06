Гватемала получила первую партию вакцины «Спутник V»

Первая партия российской вакцины против коронавируса «Спутник V» прибыла в Гватемалу, сообщается в Twitter МИДа России на испанском языке. Страна получила 50 тыс. доз препарата.

Гватемала стал 37-й страной, где разрешено применение вакцины против COVID-19 «Спутник V». Министерство здравоохранения республики зарегистрировало российский препарат в конце февраля. На данный момент «Спутник V» одобрен в 64 странах с общим населением более 3,2 млрд человек.

В начале апреля президент Алехандро Джамматтеи сообщил, что страна закупила партию российской вакцины против коронавируса.

На данный момент в Гватемале выявлено 231 289 случаев заболевания COVID-19, умерли 7642 человека.