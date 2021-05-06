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Гватемала получила первую партию вакцины «Спутник V»

Первая партия российской вакцины против коронавируса «Спутник V» прибыла в Гватемалу, сообщается в Twitter МИДа России на испанском языке. Страна получила 50 тыс. доз препарата.

Гватемала стал 37-й страной, где разрешено применение вакцины против COVID-19 «Спутник V». Министерство здравоохранения республики зарегистрировало российский препарат в конце февраля. На данный момент «Спутник V» одобрен в 64 странах с общим населением более 3,2 млрд человек.

Путин допустил поставки «Спутника V» в Турцию уже в мае
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Фото:Hector Vivas / Getty Images

В начале апреля президент Алехандро Джамматтеи сообщил, что страна закупила партию российской вакцины против коронавируса.

На данный момент в Гватемале выявлено 231 289 случаев заболевания COVID-19, умерли 7642 человека.

Распространение коронавируса Covid-19 в мире
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Источник: JHU
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Гватемала вакцина коронавирус Спутник V
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