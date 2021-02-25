Гватемала зарегистрировала российскую вакцину «Спутник V»

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Минздрав Гватемалы в рамках ускоренной процедуры зарегистрировал российскую вакцину от коронавируса «Спутник V». Об этом РБК сообщили в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ).

Гватемала стала 37-й страной, одобрившей использование «Спутника V».

Ранее, 24 февраля, в Министерстве здравоохранения Гватемалы сообщали о том, что страна провела переговоры с производителем российского препарата, а также Pfizer и Johnson & Johnson, передавало издание Prensa Libre. Напрямую страна закупит 11,9 млн доз вакцины, 55 тыс. доз она получит безвозмездно, в том числе 50 тыс. от России, отмечает издание.

Всего в Гватемале зарегистрировано более 172,7 тыс. случаев заражения коронавирусом, умерли 6,3 тыс. человек, сообщается на сайте Министерства здравоохранения. По данным Всемирного банка на 2019 год, в стране проживают примерно 16,6 млн человек.