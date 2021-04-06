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Пандемия коронавируса ,  
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Президент Гватемалы сообщил о закупке вакцины «Спутник V»

Гватемала приступила к закупке партии российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом заявил президент страны Алехандро Джамматтеи, его слова передает местная газета La Hora.

Глава государства сообщил, что уже была оплачена первая половина партии российского препарата. По словам Джамматтеи, власти страны ожидают получить первые дозы «Спутника V» не позднее, чем через 15 дней.

Гватемала зарегистрировала российскую вакцину «Спутник V»
Общество
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

В конце февраля Минздрав Гватемалы в рамках ускоренной процедуры зарегистрировал российскую вакцину от коронавируса. Власти страны сообщали, что они ожидают около 50 тыс. доз препарата от России. Также Гватемала вела переговоры с Pfizer и Johnson & Johnson.

По данным Минздрава страны, всего в Гватемале зарегистрировано более 195,6 тыс. случаев заражения коронавирусом, из них скончались 6,8 тыс. человек. По данным Всемирного банка на 2019 год, в стране проживают примерно 16,6 млн человек.

Спутник V Гватемала вакцина коронавирус
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