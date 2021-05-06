Страны G7 заявили о приверженности санкциям против России из-за Донбасса

Страны G7 поддерживают усилия Франции и Германии (одни из четырех стран «нормандской четверки» по урегулированию конфликта в Донбассе) по обеспечению выполнения минских соглашений и привержены санкциям против России, говорится в коммюнике глав МИД Большой семерки.

Страны напомнили, что «продолжительность международных санкций связана, в частности, с полным выполнением Россией своих обязательств в рамках минских договоренностей и возвращением Крыма Украине».

Группа семи также призвала Россию к деэскалации напряженности на границе с Украиной и в Крыму.

В апреле главы МИД стран G7 выразили обеспокоенность стягиванием российских войск к границе с Украиной и в Крым. В передвижении российских военных «без предварительного уведомления» Большая семерка увидела «угрожающие и дестабилизирующие действия». «Мы призываем Россию прекратить провокации и немедленно снизить напряженность в соответствии с ее международными обязательствами», — заявила Группа семи.