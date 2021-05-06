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Политика ,  
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Страны G7 заявили о приверженности санкциям против России из-за Донбасса

Страны G7 поддерживают усилия Франции и Германии (одни из четырех стран «нормандской четверки» по урегулированию конфликта в Донбассе) по обеспечению выполнения минских соглашений и привержены санкциям против России, говорится в коммюнике глав МИД Большой семерки.

Страны напомнили, что «продолжительность международных санкций связана, в частности, с полным выполнением Россией своих обязательств в рамках минских договоренностей и возвращением Крыма Украине».

Группа семи также призвала Россию к деэскалации напряженности на границе с Украиной и в Крыму.

В апреле главы МИД стран G7 выразили обеспокоенность стягиванием российских войск к границе с Украиной и в Крым. В передвижении российских военных «без предварительного уведомления» Большая семерка увидела «угрожающие и дестабилизирующие действия». «Мы призываем Россию прекратить провокации и немедленно снизить напряженность в соответствии с ее международными обязательствами», — заявила Группа семи.

Зеленский заявил о «войне в Европе» из-за Крыма и Донбасса
Общество
Владимир Зеленский

В конце марта газета The New York Times сообщила о стягивании российских войск к границе с Украиной и к Крыму. В Министерстве обороны России объясняли сосредоточение войск на юге страны учениями. В Кремле заявляли, что переброска войск не представляет угрозу для других стран.

Президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, назвал действия России «игрой мускулами» под видом учений. Киев расценил это как угрозу и попросил Запад усилить санкционное давление на Москву.

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В конце апреля министр обороны Сергей Шойгу отдал приказ вернуть войска в места их дислокации после учений. После этого Зеленский заявил об ослаблении напряженности на границе.

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