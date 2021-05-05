ЕС и Британия объявили о создании дипмиссии Евросоюза в Лондоне

Жозеп Боррель и Доминик Рааб (Фото: Felix Zahn / photothek.net via imago-images.de / Global Look Press)

Евросоюз и Великобритания объявили о договоренности создать постоянное представительство ЕС в Лондоне. Об этом говорится в совместном заявлении главы внешнеполитической службы Евросоюза Жозепа Борреля, а также министра иностранных дел Великобритании Доминика Рааба.

«Мы довольны, что достигли соглашения, основанного на прагматизме и доброй воле, о создании миссии ЕС в Великобритании. Посол ЕС получит статус, соответствующий главе дипломатической миссии иностранных государств, включая вручение верительных грамот главе государства. Персонал миссии ЕС будет иметь привилегии и [дипломатический] иммунитет, необходимые для эффективной работы, и мы ждем возможности двигаться вперед, отвечая на глобальные вызовы», — говорится в документе.

Также сообщается, что стороны обсудили дальнейшее сотрудничество ЕС и Великобритании в области внешней политики, безопасности, а также в вопросе изменения климата.

В конце апреля ЕС и Великобритания окончательно завершили все формальности в процессе по выходу Соединенного Королевства из состава Евросоюза (Brexit). В полночь 1 мая вступило в силу соглашение о двусторонних отношениях между Британией и ЕС.