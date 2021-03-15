ЕС обратился в суд с жалобой на нарушение Лондоном процедуры Brexit

В Брюсселе недовольны тем, что Великобритания не захотела ограничить поставки товаров в Северную Ирландию

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Европейский союз в понедельник запустил юридическое разбирательство в отношении Великобритании. В Брюсселе считают, что британские власти нарушили некоторые положения соглашения о Brexit (выход Соединенного королевства из ЕС), сообщает агентство Reuters.

Поводом открыть дело стало решение премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона в одностороннем порядке продлить льготный период с конца марта до 1 октября. Речь идет о нежелании Лондона вводить ограничения на ввоз части продовольственных товаров из остальных районов страны в Северную Ирландию, в частности через Ирландское море.

В соответствии с соглашением о Brexit Северная Ирландия остается под действием таможенного соглашения с ЕС, что позволяет не восстанавливать полностью границу между Северной Ирландией и Ирландской Республикой, которая входит в Евросоюз. Одной из особенностей соглашения является тот факт, что он вынуждает Великобританию вводить контроль над ввозом товаров в Северную Ирландию из других частей Соединенного Королевства. В Лондоне, однако, считают, что нынешние сроки завершения льготного периода могут привести к перебоям поставок в регион из-за несовершенства технических процедур.

Как отмечает Reuters, начало юридической процедуры означает, что власти обратились в Верховный суд ЕС. Теоретически это может закончиться штрафом, но на практике процесс может затянуться на год, что даст время на поиск решения, которое удовлетворит обе стороны. Заместитель председателя Еврокомиссии Марош Шефчович уже направил письмо Дэвиду Фросту, который отвечал за переговоры о выходе из ЕС, с предложением начать консультации.

Джонсон в понедельник заявил о необходимости продлить льготный период, объяснив это в том числе необходимостью содействовать политическому урегулированию в Северной Ирландии и создать условия для нормальной торговли.