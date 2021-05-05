Правительство одобрило выход России из Договора по открытому небу

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Правительство России одобрило выход страны из Договора по открытому небу (ДОН). Об этом говорится в постановлении от 4 мая, которое опубликовано на официальном портале правовой информации.

«Одобрить и представить президенту России для внесения в Государственную думу <...> предложение о денонсации Договора по открытому небу, подписанного в городе Хельсинки 24 марта 1992 года», — говорится в документе, который подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин.

В ноябре 2020 года ДОН покинули США спустя шесть месяцев после объявления об этом. По словам на тот момент госсекретаря Майка Помпео, благодаря выходу из договора Америка станет более защищенной страной. Тогда в Кремле выход США из договора встретили с сожалением. «Такой шаг, конечно, будет иметь негативные последствия и с выходом США, собственно, сам по себе договор, конечно же, потеряет свою жизнеспособность», — заявлял пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

В середине января Россия также начала выход из договора. В МИДе сообщали, что выход США привел к нарушению баланса интересов участников соглашения. «Российская сторона выдвинула конкретные, соответствующие фундаментальным положениям договора предложения по поддержанию его жизнеспособности в новых условиях. С сожалением констатируем, что они не получили поддержки со стороны союзников США», — отметили в МИДе.