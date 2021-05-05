Правительство одобрило выход России из Договора по открытому небу

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 6 мая
USD ЦБ: 74,86 (-0,4) Инвестиции, 14:33
Курс евро на 6 мая
EUR ЦБ: 89,77 (-0,68) Инвестиции, 14:33
СК завел дело после обнаружения тела девушки-блогера под Екатеринбургом Общество, 19:36 Павлюченкова обыграла Мухову и вышла в полуфинал турнира в Мадриде Спорт, 19:32 Лукашенко показал Додону свой «любимый дворец». Видео Политика, 19:31 Обладатель Кубка Гагарина подписал контракт с клубом НХЛ Спорт, 19:19 США сообщили о неудаче с запуском межконтинентальной ракеты Политика, 19:17 Канделаки заявила о зависти фанатам «Спартака» из-за жены Федуна Спорт, 19:14 Умер игравший вместе с Пьером Ришаром актер Дмитрий Черных Общество, 18:55 На какие деньги Эрмитаж пополняет свою коллекцию РБК и Фонд Потанина, 18:31 Правительство одобрило выход России из Договора по открытому небу Общество, 18:25 В ФНЛ установлен рекорд по числу голов за сезон Спорт, 18:09 Меркель поблагодарила США за помощь в соперничестве с Россией Политика, 18:05 Как передать свой бизнес детям. План действий РБК и СберПервый, 18:02 В ЕР не поддержали идею штрафовать за превышение скорости на 10 км/ч Общество, 17:48 В США потребовали конфисковать купленную Ким Кардашьян римскую статую Стиль, 17:48
Общество ,  
0 

Правительство одобрило выход России из Договора по открытому небу

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Правительство России одобрило выход страны из Договора по открытому небу (ДОН). Об этом говорится в постановлении от 4 мая, которое опубликовано на официальном портале правовой информации.

«Одобрить и представить президенту России для внесения в Государственную думу <...> предложение о денонсации Договора по открытому небу, подписанного в городе Хельсинки 24 марта 1992 года», — говорится в документе, который подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин.

Россия напомнила США о «месяце на раздумья» по Договору по небу
Политика

В ноябре 2020 года ДОН покинули США спустя шесть месяцев после объявления об этом. По словам на тот момент госсекретаря Майка Помпео, благодаря выходу из договора Америка станет более защищенной страной. Тогда в Кремле выход США из договора встретили с сожалением. «Такой шаг, конечно, будет иметь негативные последствия и с выходом США, собственно, сам по себе договор, конечно же, потеряет свою жизнеспособность», — заявлял пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

В середине января Россия также начала выход из договора. В МИДе сообщали, что выход США привел к нарушению баланса интересов участников соглашения. «Российская сторона выдвинула конкретные, соответствующие фундаментальным положениям договора предложения по поддержанию его жизнеспособности в новых условиях. С сожалением констатируем, что они не получили поддержки со стороны союзников США», — отметили в МИДе.

Госдеп ответил на данные о «неверном сигнале» России по договору по небу
Политика
Фото:Soeren Stache / dpa / ТАСС

В Европейском союзе заявили, что сожалеют о решении России выйти из Договора по открытому небу. «Мы надеемся, что Россия пересмотрит свое намерение выйти из договора», — отмечали там.

Читайте на РБК Pro
Рэй Далио — РБК Pro: «США движутся в сторону быстрого упадка» РБК Pro: шесть шагов к разрушению отношений с бизнес-партнером Как погиб «съевший» $150 млн игровой стартап 38 Studios Филипп Делорм — РБК Pro: «Рынок перейдет на электромобили к 2030 году»

Договор по открытому небу был подписан в 1992 году представителями 27 государств — членов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). На сегодняшний день участниками ДОН являются 33 государства. В список входят Белоруссия, Бельгия, Болгария, Босния и Герцеговина, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Грузия, Дания, Исландия, Испания, Италия, Канада, Латвия, Литва, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Россия, Румыния, Словакия, Словения, Турция, Украина, Франция, Финляндия, Хорватия, Чехия, Швеция и Эстония. Соглашение позволяет странам проводить наблюдательные полеты над территориями друг друга, а также использовать фото- и видеосъемку.

Договор по открытому небу правительство Михаил Мишустин
Материалы по теме
Россия напомнила США о «месяце на раздумья» по Договору по небу
Политика
МИД предупредил об угрозе «развала» Договора по открытому небу
Политика
Госдеп ответил на данные о «неверном сигнале» России по договору по небу
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter