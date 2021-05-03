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Россия напомнила США о «месяце на раздумья» по Договору по небу

У США «пока есть месяц на раздумья» по вопросу Договора по открытому небу (ДОН), заявил глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов в интервью газете «Известия».

Ранее Гаврилов не исключал выхода России из договора к концу мая.

«Прежде всего хотел бы отметить, что конец мая — это ориентировочный срок завершения внутригосударственных процедур по выходу Российской Федерации из ДОН», — сказал дипломат изданию.

Он напомнил, что Россия начала выход из ДОН в январе, когда стало ясно, что оставшиеся государства — участники договора не могут гарантировать России непередачу данных наблюдательных полетов странам, не являющимся участниками ДОН и «беспрепятственное осуществление миссий открытого неба над военной инфраструктурой США в европейских государствах-участниках». В феврале Гаврилов заявлял, что Россия готова пересмотреть выход из ДОН, если США решат вернуться.

Глава российской делегации на переговорах в Вене ожидает, что в ближайшие дни законопроект о денонсации ДОН будет представлен правительством президенту, а затем поступит на рассмотрение в Госдуму и Совет Федерации. После этого Россия уведомит о выходе из договора депозитариев — Венгрию и Канаду, которые созовут чрезвычайную конференцию государств-участников, на которой «будут рассмотрены причины и возможные последствия» этого решения. Выход из ДОН длится шесть месяцев.

«Однако не будем забегать вперед. У США пока есть месяц на раздумья. Если они решат подтвердить приверженность укреплению доверия и прозрачности в военной области, за нами дело не станет», — отметил Гаврилов.

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Фото:Soeren Stache / dpa / ТАСС

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Москва выразила готовность «к кропотливой работе по урегулированию взаимных претензий в рамках ДОН» как с Вашингтоном, так и с остальными участниками договора.

26 апреля дипломат обратил внимание на стремление ряда стран во главе с Соединенными Штатами возложить на Россию ответственность «за плачевную ситуацию, складывающуюся вокруг ДОН», несмотря на выход Вашингтона из договора. В частности, «по-прежнему тиражируются утверждения, что «Российская Федерация должна устранить в полной мере свои нарушения ДОН», прежде чем кто-то где-то, возможно, начнет размышлять о вероятности возвращения в договор», указал Гаврилов. По его словам, сейчас все идет к развалу ДОН и ни на какие односторонние уступки Россия не пойдет.

США вышли из Договора по открытому небу
в ноябре прошлого года. Советник бывшего американского президента по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявлял, что Россия «грубо нарушала договор годами».

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