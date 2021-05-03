Россия напомнила США о «месяце на раздумья» по Договору по небу

У США «пока есть месяц на раздумья» по вопросу Договора по открытому небу (ДОН), заявил глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов в интервью газете «Известия».

Ранее Гаврилов не исключал выхода России из договора к концу мая.

«Прежде всего хотел бы отметить, что конец мая — это ориентировочный срок завершения внутригосударственных процедур по выходу Российской Федерации из ДОН», — сказал дипломат изданию.

Он напомнил, что Россия начала выход из ДОН в январе, когда стало ясно, что оставшиеся государства — участники договора не могут гарантировать России непередачу данных наблюдательных полетов странам, не являющимся участниками ДОН и «беспрепятственное осуществление миссий открытого неба над военной инфраструктурой США в европейских государствах-участниках». В феврале Гаврилов заявлял, что Россия готова пересмотреть выход из ДОН, если США решат вернуться.

Глава российской делегации на переговорах в Вене ожидает, что в ближайшие дни законопроект о денонсации ДОН будет представлен правительством президенту, а затем поступит на рассмотрение в Госдуму и Совет Федерации. После этого Россия уведомит о выходе из договора депозитариев — Венгрию и Канаду, которые созовут чрезвычайную конференцию государств-участников, на которой «будут рассмотрены причины и возможные последствия» этого решения. Выход из ДОН длится шесть месяцев.