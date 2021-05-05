СМИ сообщили о задержании украинок после обнаженной фотосессии в Турции

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В Турции задержали украинок, которые принимали участие в обнаженной фотосессии на яхте. Об этом сообщает украинский портал Pavlovsky News, ссылаясь на видеозапись с рассказом одной из девушек, которая была, по ее словам, задержана.

«Как вы уже поняли, в мусульманских странах лучше не делать голых фото. Мы это уже поняли после этого балкона, но нужно совершать свои ошибки, чтобы это понять. Если вы хотите сделать в Турции или других мусульманских странах фото обнаженными, то лучше этого не делать, ну или делать максимально скрытно. И не отмечайте локацию. Делайте там, где никто не сможет заснять. Потому что мы фоткались с девчонками, и с другой яхты нас засняли. Каким-то образом это попало в новости, и нас задержала полиция. Все хорошо, конечно, мы весь день, конечно, сидели… У нас были допросы и прочее, это не очень приятная процедура», — рассказала участница фотосессии, ее имя не приводится.

РБК отправил запрос в посольство Украины в Турции.

Сколько всего человек были задержаны, а также сколько времени они провели в полиции, не сообщается.