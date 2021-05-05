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СМИ сообщили о задержании украинок после обнаженной фотосессии в Турции

Фото: Dan Kitwood / Getty Images
Фото: Dan Kitwood / Getty Images

В Турции задержали украинок, которые принимали участие в обнаженной фотосессии на яхте. Об этом сообщает украинский портал Pavlovsky News, ссылаясь на видеозапись с рассказом одной из девушек, которая была, по ее словам, задержана.

«Как вы уже поняли, в мусульманских странах лучше не делать голых фото. Мы это уже поняли после этого балкона, но нужно совершать свои ошибки, чтобы это понять. Если вы хотите сделать в Турции или других мусульманских странах фото обнаженными, то лучше этого не делать, ну или делать максимально скрытно. И не отмечайте локацию. Делайте там, где никто не сможет заснять. Потому что мы фоткались с девчонками, и с другой яхты нас засняли. Каким-то образом это попало в новости, и нас задержала полиция. Все хорошо, конечно, мы весь день, конечно, сидели… У нас были допросы и прочее, это не очень приятная процедура», — рассказала участница фотосессии, ее имя не приводится.

РБК отправил запрос в посольство Украины в Турции.

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Фото:vitaliy.grechin / Facebook

Сколько всего человек были задержаны, а также сколько времени они провели в полиции, не сообщается.

О самой фотосессии писала турецкая газета Leader 4 мая. Инцидент произошел на яхте в районе Фетхие на юго-западе Бирюзового побережья Турции. На кадрах видны двое мужчин и шесть девушек, некоторые из девушек полностью обнажены. Такое поведение, как отмечало издание, вызвало большое негодование у местного населения, которое придерживается поста в месяц Рамадан.

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5 апреля в Сети распространились кадры, на которых женщины позировали обнаженными на балконе апартаментов в районе Дубая Марина. Участвовавших в фотосессии задержали. 12 апреля 11 гражданок Украины были депортированы. Еще одну украинку планировали выдворить из страны позже, так как у нее нашли коронавирус.

Первоначально сообщалось, что среди задержанных были россиянки. Однако позже вице-консул России Иван Губанов уточнил РБК, что задержали только одного россиянина. Как сообщили губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский и компания Involta, это основатель компании Алексей Концов. 22 апреля с россиянина, который был задержан в Дубае по подозрению в причастности к организации фотосессии в обнаженном виде, сняли обвинения, его депортировали из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ).

По местному закону моделям грозило до полугода лишения свободы и штраф 5 тыс. дирхамов (более $1390), а организатору съемки — более крупный срок и штраф до 500 тыс. дирхамов (более $138 тыс.).

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