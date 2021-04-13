Из ОАЭ за обнаженную фотосессию на балконе депортировали 11 украинок

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 13 апреля
USD ЦБ: 77,51 (+0,34) Инвестиции, 12 апр, 18:07
Курс евро на 13 апреля
EUR ЦБ: 92,07 (+0,29) Инвестиции, 12 апр, 18:07
СДЭК о будущем городской логистики: постамат догоняет и выигрывает Pro, 12:14 Skoda представила обновленный Kodiaq Авто, 12:12 Нью-Йоркская фондовая биржа создаст серию NFT Крипто, 12:11 Экс-главный тренер сборной России по хоккею возглавил московское «Динамо» Спорт, 12:10 Умер солист «Песняров» Леонид Борткевич Общество, 12:09 В МИД призвали США держаться подальше от Крыма для «их же блага» Политика, 12:04 Двуликие Reverso: 90 лет легенде часового дела Jaeger-LeCoultre РБК Стиль и JLC, 12:00 Немецкие экологи подали иск против строительства «Северного потока-2» Политика, 11:55 Лавров назвал количество поставленных в Иран доз вакцины «Спутник V» Политика, 11:54 «ВКонтакте» объяснила наличие верифицированной страницы ФСИН в соцсети Общество, 11:50 Из ОАЭ за обнаженную фотосессию на балконе депортировали 11 украинок Общество, 11:46 Банк Хоум Кредит предложил новые продукты бережливым клиентам Партнерский материал, 11:42 Теннисист Даниил Медведев заразился коронавирусом Спорт, 11:41 Зариф поблагодарил Лаврова за готовность осудить «саботаж в Натанзе» Политика, 11:38
Следите за курсами на РБК
USD/RUB ₽77,09 -0,39% EUR/RUB ₽91,76 -0,45% EUR/USD $1,19 -0,09%
Общество ,  
0 

Из ОАЭ за обнаженную фотосессию на балконе депортировали 11 украинок

Video

Вечером 12 апреля власти Объединенных Арабских Эмиратов депортировали 11 из 12 гражданок Украины, которых ранее задержали в Дубае за участие в обнаженной фотосъемке. Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко, его слова передает информагенство УНН.

«Всей группе запретили дальнейший въезд на территорию ОАЭ. Благодаря усилиям консульства Украины в Дубае гражданки получили минимальное из возможных наказаний», — отметил представитель МИД Украины.

Еще одна украинка осталась в ОАЭ и будет депортирована позже, так как у нее диагностировали COVID-19. Никоненко подчеркнул, что, кроме депортации, украинкам мог грозить штраф и заключение сроком до шести месяцев.

«Для безопасных путешествий за границу призываем граждан Украины строго соблюдать законодательство и правила поведения в странах пребывания», — отметил Николенко.

В Дубае задержали россиянок за съемку в обнаженном виде
Общество
Фото:tammytabby / Twitter

5 апреля в Дубае полиция задержала 40 девушек (среди них были 12 украинок) за участие в съемках в обнаженном виде на балконе апартаментов в районе Дубай Марина. Первоначально сообщалось, что среди задержанных были россиянки. Однако позже в консульстве России сообщили, что гражданок России среди задержанных не нашли.

Читайте на РБК Pro
Пол Фоли — РБК Pro: «Поживите в обычной семье в стране, где у вас бизнес» Из-за какого хобби в резюме вы не получите работу Незаменимые есть: последствия суэцкого кризиса для мировой логистики Для банкиров и ботанов. Как Nike создала культ дефицита

Задержания прошли после того, как в Twitter были опубликованы кадры, на которых женщины позировали обнаженными. Задержанных обвинили в непристойном поведении и распространении порнографии и возбудили уголовное дело.

Украина МИД Украины ОАЭ депортация
Следите за курсами на РБК
USD/RUB ₽77,09 -0,39% EUR/RUB ₽91,76 -0,45% EUR/USD $1,19 -0,09%
Материалы по теме
Задержанных за съемку видео с обнаженными девушками вышлют из ОАЭ
Общество
Губернатор попросил помочь задержанному из-за видео с девушками в Дубае
Общество
В Дубае задержали россиянок, которые снимались обнаженными. Видео
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter