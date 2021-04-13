Из ОАЭ за обнаженную фотосессию на балконе депортировали 11 украинок

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Вечером 12 апреля власти Объединенных Арабских Эмиратов депортировали 11 из 12 гражданок Украины, которых ранее задержали в Дубае за участие в обнаженной фотосъемке. Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко, его слова передает информагенство УНН.

«Всей группе запретили дальнейший въезд на территорию ОАЭ. Благодаря усилиям консульства Украины в Дубае гражданки получили минимальное из возможных наказаний», — отметил представитель МИД Украины.

Еще одна украинка осталась в ОАЭ и будет депортирована позже, так как у нее диагностировали COVID-19. Никоненко подчеркнул, что, кроме депортации, украинкам мог грозить штраф и заключение сроком до шести месяцев.

«Для безопасных путешествий за границу призываем граждан Украины строго соблюдать законодательство и правила поведения в странах пребывания», — отметил Николенко.