ОАЭ решили депортировать задержанного из-за видео с девушками россиянина

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С россиянина, который был задержан в Дубае по подозрению в причастности к организации фотосессии в обнаженном виде, сняли обвинения и депортировали из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Об этом РБК сообщил вице-консул России в Дубае Игорь Губанов.

«Его обвиняли в пропаганде проституции и распространении порнографии в соцсетях, но в Эмиратах существует практика, при которой во время священного месяца Рамадан с задержанных могут снять обвинения. Этому поспособствовало ходатайство генконсульства. В полиции нам сказали, что он уже выдворен из страны», — рассказал Губанов.

В начале апреля в Сети распространились кадры, на которых женщины позировали обнаженными на балконе апартаментов в районе Дубая Марина. После этого полиция Дубая задержала 12 украинок. Первоначально сообщалось, что среди задержанных были россиянки. Однако позже в консульстве России заявили, что гражданок России среди задержанных нет. Двенадцатого апреля 11 гражданок Украины были депортированы.

При этом в российском консульстве отмечали, что среди задержанных есть один гражданин России — организатор съемки. Им оказался основатель ивановской ИТ-компании Алексей Концов, рассказал губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский, который попросил МИД и посла России в ОАЭ оказать поддержку.