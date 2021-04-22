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ОАЭ решили депортировать задержанного из-за видео с девушками россиянина

Фото: alex2takeoff / Facebook
Фото: alex2takeoff / Facebook

С россиянина, который был задержан в Дубае по подозрению в причастности к организации фотосессии в обнаженном виде, сняли обвинения и депортировали из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Об этом РБК сообщил вице-консул России в Дубае Игорь Губанов.

«Его обвиняли в пропаганде проституции и распространении порнографии в соцсетях, но в Эмиратах существует практика, при которой во время священного месяца Рамадан с задержанных могут снять обвинения. Этому поспособствовало ходатайство генконсульства. В полиции нам сказали, что он уже выдворен из страны», — рассказал Губанов.

Из ОАЭ за обнаженную фотосессию на балконе депортировали 11 украинок
Общество
Фото:Kamran Jebreili / AP

В начале апреля в Сети распространились кадры, на которых женщины позировали обнаженными на балконе апартаментов в районе Дубая Марина. После этого полиция Дубая задержала 12 украинок. Первоначально сообщалось, что среди задержанных были россиянки. Однако позже в консульстве России заявили, что гражданок России среди задержанных нет. Двенадцатого апреля 11 гражданок Украины были депортированы.

При этом в российском консульстве отмечали, что среди задержанных есть один гражданин России — организатор съемки. Им оказался основатель ивановской ИТ-компании Алексей Концов, рассказал губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский, который попросил МИД и посла России в ОАЭ оказать поддержку.

ООО «Involta» зарегистрировано в Ивановской области, компания занимается созданием и использованием баз данных и информационных ресурсов. Согласно данным СПАРК, до 22 мая 2020-го ее владельцем был Алексей Концов, позже 100% компании перешли к Вере Концовой.

Дубай ОАЭ депортация новости
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Материалы по теме
Из ОАЭ за обнаженную фотосессию на балконе депортировали 11 украинок
Общество
СМИ сообщили о другой обнаженной фотосессии задержанных в Дубае моделей
Общество
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