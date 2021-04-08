СМИ сообщили о другой обнаженной фотосессии задержанных в Дубае моделей

Фото: vitaliy.grechin / Facebook

Модели, задержанные за фотосессию в обнаженном виде на балконе одного из небоскребов в Дубае, принимали участие в похожей фотосессии полтора месяца назад. Об этом сообщает The Sun.

По информации издания, задержанные в ОАЭ девушки принимали участие в откровенной фотосессии на украинском горнолыжном курорте Буковель. Тогда они снимались на фоне гор и в бассейне.

The Sun передает, что организатором фотосессии на Украине был бизнесмен Виталий Гречин, она состоялась на вечеринке в честь его 41-летия.

В начале апреля полиция Дубая задержала участников съемки, после того как в социальных сетях появилось видео с позирующими обнаженными девушками.