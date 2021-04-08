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СМИ сообщили о другой обнаженной фотосессии задержанных в Дубае моделей

Фото: vitaliy.grechin / Facebook
Фото: vitaliy.grechin / Facebook

Модели, задержанные за фотосессию в обнаженном виде на балконе одного из небоскребов в Дубае, принимали участие в похожей фотосессии полтора месяца назад. Об этом сообщает The Sun.

По информации издания, задержанные в ОАЭ девушки принимали участие в откровенной фотосессии на украинском горнолыжном курорте Буковель. Тогда они снимались на фоне гор и в бассейне.

The Sun передает, что организатором фотосессии на Украине был бизнесмен Виталий Гречин, она состоялась на вечеринке в честь его 41-летия.

Губернатор попросил помочь задержанному из-за видео с девушками в Дубае
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Станислав Воскресенский

В начале апреля полиция Дубая задержала участников съемки, после того как в социальных сетях появилось видео с позирующими обнаженными девушками.

По местному закону моделям грозило до полугода лишения свободы и штраф 5 тыс. дирхамов (более $1390), а организатору съемки — более крупный срок и штраф до 500 тыс. дирхамов (более $138 тыс.).

Сначала «РИА Новости» со ссылкой на предварительные данные генерального консульства России в Дубае сообщило о задержании восьми гражданок России, однако позже вице-консул России Иван Губанов уточнил РБК, что задержали только одного россиянина. Как сообщили губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский и компания Involta, это основатель компании Алексей Концов.

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Первоначально сообщалось о задержании 40 человек. В российском генконсульстве «РИА Новости» позже уточнили, что всего задержали 12 девушек.

Правительство эмирата позже сообщило, что задержанные будут депортированы из Объединенных Арабских Эмиратов.

Дубай модели фотосессия
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