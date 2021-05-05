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В Киргизии после изменения конституции правительство отправили в отставку

Садыр Жапаров (слева)
Садыр Жапаров (слева) (Фото: president.kg)

Президент Киргизии Садыр Жапаров отправил в отставку правительство страны. Об этом сообщается на сайте президента.

«Глава государства, принимая во внимание, что правительство Кыргызской Республики считается ушедшим в отставку <...> постановил: преобразовать правительство Кыргызской Республики в кабинет министров Кыргызской Республики; считать кабинет министров Кыргызской Республики правопреемником правительства Кыргызской Республики», — говорится на сайте президента.

Ранее Жапаров подписал новую Конституцию страны. Документ расширяет полномочия президента.

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