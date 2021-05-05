В Киргизии утвердили новую редакцию Конституции

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 1 мая
USD ЦБ: 74,85 (+0,46) Инвестиции, 30 апр, 13:27
Курс евро на 1 мая
EUR ЦБ: 90,59 (+0,43) Инвестиции, 30 апр, 13:27
Когда форма важнее содержания: история культовой бутылки Coca-Cola Pro, 09:02 «Вектор» начал проверять на людях влияние третьего укола вакцины от COVID Общество, 08:58 Как соблюдать work-life balance и сохранить ресурс для близких РБК Стиль и Victory Park, 08:52 Разработчик «ЭпиВакКороны» оценил долю людей с антителами после прививки Общество, 08:36 В России предложили ввести федеральное ограничение на продажу энергетиков Общество, 08:32 Кто такой Юваль Ной Харари и почему о нем все говорят Футурология, 08:28 Как студенты из Индии принесли кастовость в Кремниевую долину — Bloomberg Pro, 08:14 Как защищаться от вирусов и правильно помочь иммунитету РБК и Деринат, 08:07 Закрытые границы и не работавшие бары увеличили спрос на импортное пиво Бизнес, 08:00 В Киргизии утвердили новую редакцию Конституции Общество, 07:50 В Зеленогорске объявили траур по погибшим в горах Бурятии туристам Общество, 07:38 Пресную воду под Азовским морем начнут добывать для Крыма с июля Общество, 07:25 Sotheby's впервые разрешил оплатить картину криптовалютой Общество, 07:12 Аналитики назвали самый заинтересованный в беспилотном транспорте город Общество, 07:00
Общество ,  
0 

В Киргизии утвердили новую редакцию Конституции

Президент подписал обновленный Основной закон. Поправки предусматривают усиление полномочий президента и сокращение числа депутатов в парламенте. По новой Конституции Киргизия может начать жить с 1 июля

Президент Киргизии Садыр Жапаров подписал новую редакцию Основного закона страны с учетом поправок, принятых по итогам апрельского референдума. Об этом говорится на сайте президента.

«Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 5 мая, подписал Конституцию Кыргызской Республики, принятую на референдуме (всенародном голосовании) 11 апреля 2021 года», — отмечается в сообщении.

Поправки в киргизскую Конституцию передают обязанности главы правительства руководителю аппарата президента. Помимо этого, президент Киргизии сможет назначать и увольнять министров. Кроме того, число депутатов в парламенте сократится со 120 до 90 человек.

Референдум о поправках в Конституцию Киргизии признали состоявшимся
Политика
Фото:Игорь Коваленко / EPA / ТАСС

Референдум по Конституции прошел в Киргизии 11 апреля. Его признали состоявшимся, поскольку явка на голосовании превысила 30%. Согласно ручному подсчету голосов, изменение Основного закона республики поддержали более 79% участников голосования, против высказались 13% голосовавших.

По новой Конституции Киргизия может начать жить с 1 июля, утверждал Жапаров. В конце апреля он напомнил, что теперь предстоит привести законодательство в соответствие с поправками в Основной закон. По его словам, на тот момент были подготовлены 17 пакетов законопроектов.

«Теперь надо менять законодательную базу в соответствии с Конституцией. Мы их предложим парламенту. Надеюсь, Жогорку Кенеш (парламент Киргизии — РБК) до каникул примет все. Тогда с 1 июля начнем жить по новой Конституции», — заявлял президент.

Читайте на РБК Pro
Рэй Далио — РБК Pro: «США движутся в сторону быстрого упадка» Какие новые форматы запускают Ozon и Wildberries Абьюз на работе. Как выйти из ситуации без ущерба для себя Филипп Делорм — РБК Pro: «Рынок перейдет на электромобили к 2030 году»
Авторы
Анна Громова Анна Громова, Мария Лисицына
Конституция Киргизия поправки в Конституцию
Материалы по теме
Референдум о поправках в Конституцию Киргизии признали состоявшимся
Политика
Жапаров в день референдума объяснил протесты в октябре
Политика
В Киргизии начался референдум о внесении поправок в Конституцию
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter