В Киргизии утвердили новую редакцию Конституции

Президент подписал обновленный Основной закон. Поправки предусматривают усиление полномочий президента и сокращение числа депутатов в парламенте. По новой Конституции Киргизия может начать жить с 1 июля

Президент Киргизии Садыр Жапаров подписал новую редакцию Основного закона страны с учетом поправок, принятых по итогам апрельского референдума. Об этом говорится на сайте президента.

«Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 5 мая, подписал Конституцию Кыргызской Республики, принятую на референдуме (всенародном голосовании) 11 апреля 2021 года», — отмечается в сообщении.

Поправки в киргизскую Конституцию передают обязанности главы правительства руководителю аппарата президента. Помимо этого, президент Киргизии сможет назначать и увольнять министров. Кроме того, число депутатов в парламенте сократится со 120 до 90 человек.

Референдум по Конституции прошел в Киргизии 11 апреля. Его признали состоявшимся, поскольку явка на голосовании превысила 30%. Согласно ручному подсчету голосов, изменение Основного закона республики поддержали более 79% участников голосования, против высказались 13% голосовавших.