Референдум о поправках в Конституцию Киргизии признали состоявшимся

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Референдум о внесении изменений в Конституцию Киргизии признан состоявшимся, поскольку явка на голосовании превысила 30%. Об этом сообщил вице-премьер, министр экономики и финансов Улукбек Кармышаков, передает киргизское информационное агентство «24».

«Можно сказать, что референдум состоялся. Я верю, что применения административного ресурса не было», — сказал Кармышаков.

Он добавил, что голосование завершилось везде, кроме некоторых заграничных участков. По его словам, грубых нарушений не было. В основном они касались технических вопросов.

Киргизский телерадиоканал КТРК со ссылкой на заявление главы ЦИК Нуржан Шайльдабекову сообщает, что по предварительным данным за изменение Основного закона страны проголосовали 80% участников референдума, против — 16%.