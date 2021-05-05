Изменивший конституцию глава Киргизии заявил о кризисе в экономике

Садыр Жапаров (Фото: president.kg)

Экономика Киргизии столкнулась с самым серьезным за последние годы кризисом. Об этом заявил президент страны Садыр Жапаров в своем послании к народу страны, его слова приводятся на сайте главы государства. Трансляцию вела телекомпания КТРК.

Как отмечается на сайте президента, в прошлом году темпы роста ВВП страны снизились почти на 9%, что стало самым низким показателем за последние 20 лет. Также дефицит бюджета увеличился втрое по сравнению с предыдущими годами и составил 3% от ВВП, а к концу года размер внешнего долга составил 58% к ВВП, достигнув критического уровня.

«Экономика находится в крайне тяжелом положении за последние годы, дефицит бюджета достиг 20 млрд сомов (около $235 млн)», — сказал Жапаров (цитата по ТАСС).

Президент страны обвинил чиновников в таком положении дел. «В результате непрофессионализма чиновников и политиков, пренебрежительно относящихся к национальным интересам и инвестиционным проектам, пострадали наши стратегические сектора — энергетика и горнодобывающая промышленность», — сказал он.