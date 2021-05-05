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Изменивший конституцию глава Киргизии заявил о кризисе в экономике

Садыр Жапаров
Садыр Жапаров (Фото: president.kg)

Экономика Киргизии столкнулась с самым серьезным за последние годы кризисом. Об этом заявил президент страны Садыр Жапаров в своем послании к народу страны, его слова приводятся на сайте главы государства. Трансляцию вела телекомпания КТРК.

Как отмечается на сайте президента, в прошлом году темпы роста ВВП страны снизились почти на 9%, что стало самым низким показателем за последние 20 лет. Также дефицит бюджета увеличился втрое по сравнению с предыдущими годами и составил 3% от ВВП, а к концу года размер внешнего долга составил 58% к ВВП, достигнув критического уровня.

«Экономика находится в крайне тяжелом положении за последние годы, дефицит бюджета достиг 20 млрд сомов (около $235 млн)», — сказал Жапаров (цитата по ТАСС).

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Садыр Жапаров

Президент страны обвинил чиновников в таком положении дел. «В результате непрофессионализма чиновников и политиков, пренебрежительно относящихся к национальным интересам и инвестиционным проектам, пострадали наши стратегические сектора — энергетика и горнодобывающая промышленность», — сказал он.

По словам президента, «результатом безалаберного отношения к использованию земельных ресурсов стало то, что сельское хозяйство не может подняться выше уровня мелкотоварного производства. <...> Необходимо, засучив рукава, без промедления переходить к решительным действиям», — отметил Жапаров.

Власти намерены реализовать несколько шагов для развития экономики страны. «Мы создадим максимально благоприятные условия для ведения бизнеса. Прежде всего, это будет защита от несанкционированных проверок, вмешательства, рейдерства и нападений», — отметил Жапаров. Также он заявил о намерении устранить бюрократические барьеры и провести реформу налоговой системы.

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Эти заявления прозвучали после того, как Жапаров подписал новую Конституцию страны. Документ расширяет полномочия президента. Поправки передают обязанности главы правительства руководителю аппарата президента. Кроме того, документ сокращает количество парламентариев с 120 до 90.

Референдум по Конституции прошел в Киргизии 11 апреля. Его признали состоявшимся, поскольку явка на голосовании превысила 30%. За изменение Основного закона республики проголосовали более 79% участников голосования, против высказались 13%.

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