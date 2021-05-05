Президент Таджикистана приедет в Москву на парад Победы

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Лидер Таджикистана Эмомали Рахмон посетит Москву в качестве гостя парада, приуроченного к 76-летию победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщила пресс-служба президента, передает «РИА Новости».

«Президент Таджикистана и сопровождающие его лица сразу после проведения торжественных мероприятий в парке Победы в Душанбе отбудут в Москву, где примут участие в параде, посвященном 76-летию Дня Победы», — отмечается в сообщении.

В этом году парад Победы пройдет на Красной площади в обычном формате 9 Мая. Однако Кремль заявил, что не будет приглашать на него зарубежных лидеров, поскольку мероприятие проводят не в юбилейную дату.