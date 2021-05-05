На Красной площади прошла вторая ночная репетиция парада Победы

В Москве на Красной площади состоялась вторая ночная репетиция парада Победы, в ней участвовали более 12 тыс. военнослужащих. Об этом Министерство обороны сообщило РБК.

«Пешая колонна сформирована из 37 парадных расчетов. <...> В состав механизированной колонны включено более 190 образцов военной техники», — уточняется в сообщении.

Минобороны отметило, что в этом году к параду на Красной площади впервые присоединится парадный расчет военной полиции из Центрального военного округа. Кроме того, зрители впервые смогут увидеть на празднике бронеавтомобиль повышенной защищенности «Тайфун-ПВО».

В ночной тренировке также приняли участие пять типов танков, включая советскую разработку Т-34, получившую известность во время Второй мировой войны. Помимо боевых машин мотострелковых подразделений, ракетных войск и артиллерии в состав механизированной колоны включены бронеавтомобили военной полиции и войск Национальной гвардии.