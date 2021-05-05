Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 1 мая
USD ЦБ: 74,85 (+0,46) Инвестиции, 30 апр, 13:27
Курс евро на 1 мая
EUR ЦБ: 90,59 (+0,43) Инвестиции, 30 апр, 13:27
В США убивший Флойда экс-офицер попросил о новом судебном разбирательстве Общество, 04:04 Владелец Skittles подал в суд на продавцов конфет с марихуаной Бизнес, 04:00 Лебедь, дыра, квадрат: самые черные из самых черных предметов. Тест 03:23 На Красной площади прошла вторая ночная репетиция парада Победы Общество, 03:21 Заблокированный в Twitter Трамп запустил свой сайт Политика, 02:23 Блинкен заявил о необходимости сообща призывать Москву к ответственности Политика, 02:20 Какие данные обо мне собирает смартфон РБК и M.Video, 02:03 Путин наградил сотрудников Роспотребнадзора Москвы за борьбу с COVID Общество, 01:19 Что вы знаете о работе иммунитета. Квиз РБК и Деринат, 01:00 Мелинда Гейтс предостерегла богатые страны от накапливания COVID-вакцины Общество, 00:50 Власти Мексики заинтересовались вакциной «ЭпиВакКорона» Общество, 00:23 Три способа копить на пенсию для самозанятых РБК и НПФ «Будущее», 00:15 Гвардиола впервые с 2011 года вывел свою команду в финал Лиги чемпионов Спорт, 04 мая, 23:59 За участие в «нежелательных организациях» введут уголовное наказание Политика, 04 мая, 23:08
Общество ,  
0 

На Красной площади прошла вторая ночная репетиция парада Победы

В Москве на Красной площади состоялась вторая ночная репетиция парада Победы, в ней участвовали более 12 тыс. военнослужащих. Об этом Министерство обороны сообщило РБК.

«Пешая колонна сформирована из 37 парадных расчетов. <...> В состав механизированной колонны включено более 190 образцов военной техники», — уточняется в сообщении.

Фото:Сергей Бобылев / ТАСС Фото:Рамиль Ситдиков / РИА Новости Фото:Рамиль Ситдиков / РИА Новости Фото:Рамиль Ситдиков / РИА Новости Фото:Рамиль Ситдиков / РИА Новости Фото:Евгений Биятов / РИА Новости
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Минобороны отметило, что в этом году к параду на Красной площади впервые присоединится парадный расчет военной полиции из Центрального военного округа. Кроме того, зрители впервые смогут увидеть на празднике бронеавтомобиль повышенной защищенности «Тайфун-ПВО».

В ночной тренировке также приняли участие пять типов танков, включая советскую разработку Т-34, получившую известность во время Второй мировой войны. Помимо боевых машин мотострелковых подразделений, ракетных войск и артиллерии в состав механизированной колоны включены бронеавтомобили военной полиции и войск Национальной гвардии.

Перед проверкой в Москве участники парада провели 11 совместных тренировок в подмосковном Алабино, где специальная площадка имитирует Красную площадь. Генеральная репетиция военного парада, приуроченного к 76-летию победы в Великой Отечественной войне, запланирована на 7 мая.

Читайте на РБК Pro
Рэй Далио — РБК Pro: «США движутся в сторону быстрого упадка» Какие новые форматы запускают Ozon и Wildberries Абьюз на работе. Как выйти из ситуации без ущерба для себя Филипп Делорм — РБК Pro: «Рынок перейдет на электромобили к 2030 году»

Минобороны опубликовало порядок проезда техники на параде в Москве
Общество
Фото:Андрей Любимов / РБК

В этом году парад пройдет 9 мая в привычном формате, в отличие от прошлого года. Тогда из-за коронавируса мероприятие состояло только из воздушную части и салютов. Парад в 2020-ом также перенесли с 9 мая на 24 июня — в этот день проходил Парад Победы в 1945 году.

Минобороны парад 9 мая репетиция Москва
Материалы по теме
Минобороны опубликовало порядок проезда техники на параде в Москве
Общество
Проезд военной техники по Москве перед репетицией парада. Фоторепортаж
Общество
В Москве работу шести станций метро ограничат из-за репетиции парада
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter