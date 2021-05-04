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ВЦИОМ посчитал долю откладывающих дела на потом россиян

Фото: Михаил Фомичев / РИА Новости
Фото: Михаил Фомичев / РИА Новости

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) в ходе опроса россиян о прокрастинации, лени и трудолюбии посчитал, что привычка откладывать дела на потом знакома 30% граждан. Результаты опроса опубликованы на сайте центра.

Опрос был проведен 3 апреля 2021 года по телефону. В нем приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

6% россиян объяснили прокрастинацию как откладывание дел на потом, а 4% — как нежелание чем-либо заниматься, безделье. В целом около 13% респондентов слышали об этом, но не смогли дать определение. 74% россиян вообще не знают о таком термине.

Среди тех россиян (30%), у кого есть привычка откладывать дела на потом, 37% составляет молодежь в возрасте от 18 до 24 лет. 66% участников опроса отметили отсутствие у себя привычки прокрастинировать.

Ленивыми себя называет 21% россиян (чаще молодежь 18–24 лет — 29%), а трудолюбивыми — 73%, причем большинство из них либо женщины (77%), либо пожилые люди (78%).

Среди причин лени участники опроса говорили о невозможности или отсутствии желания заставить себя заниматься делами (11%), об откладывании дел на потом или поиске причин что-то делать (9%), о возможности делать больше, чем нужно (7%), об отсутствии сил или бездействии по состоянию здоровья (5%) и любви к отдыху (5%).

Трудолюбивыми считают себя 12% респондентов, которые не любят сидеть без дела, и 10% респондентов, которые работают. Кроме этих причин россияне объясняют свое трудолюбие работой без выходных (30%), ведением домашнего хозяйства (18%) и любовью к труду (15%).

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Вообще никогда не ленятся только 14% участников опроса. У некоторых есть занятия, которые им бывает иногда лень делать: домашние, бытовые дела (13%), уборка дома, мытье полов и окон (10%), готовка или мытье посуды (6%).

В феврале компания «Мегаплан» провела опрос среди сотрудников и руководителей малого и среднего бизнеса с целью выяснить, как прошлый год повлиял на их мотивацию и продуктивность на работе. В результате опроса оказалось, что события 2020 года пагубно сказались на мотивации 49,4% сотрудников российских компаний. На 30% опрошенных прошедший год никак не повлиял на их трудоспособность и мотивацию, а 22% заявили о появлении стимула работать усерднее.

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