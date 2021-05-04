ВЦИОМ посчитал долю откладывающих дела на потом россиян

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Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) в ходе опроса россиян о прокрастинации, лени и трудолюбии посчитал, что привычка откладывать дела на потом знакома 30% граждан. Результаты опроса опубликованы на сайте центра.

Опрос был проведен 3 апреля 2021 года по телефону. В нем приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

6% россиян объяснили прокрастинацию как откладывание дел на потом, а 4% — как нежелание чем-либо заниматься, безделье. В целом около 13% респондентов слышали об этом, но не смогли дать определение. 74% россиян вообще не знают о таком термине.

Среди тех россиян (30%), у кого есть привычка откладывать дела на потом, 37% составляет молодежь в возрасте от 18 до 24 лет. 66% участников опроса отметили отсутствие у себя привычки прокрастинировать.

Ленивыми себя называет 21% россиян (чаще молодежь 18–24 лет — 29%), а трудолюбивыми — 73%, причем большинство из них либо женщины (77%), либо пожилые люди (78%).