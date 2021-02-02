Почти половина работников в России заявили о падении мотивации

Удаленная работа по-разному сказалась на сотрудниках российских компаний, однако больше всех при опросе набрал пункт о падении мотивации к продуктивному труду

Фото: Василий Кузьмиченок / ТАСС

События 2020 года пагубно сказались на мотивации 49,4% сотрудников российских компаний, выяснила в ходе опроса компания «Мегаплан» (есть у РБК). Опрос проводился среди 1655 сотрудников и руководителей малого и среднего бизнеса. Почти 30% ответили, что прошедший год никак не сказался на их трудоспособности и мотивации, а 22 % заявили, что год эпидемии и ограничений дал им стимул работать усерднее.

Многие компании в связи с пандемийными ограничениями переводили сотрудников на удаленный режим работы. Почти половина респондентов (49,2%) заявили, что отсутствие необходимости приходить в офис не сказалось на их работоспособности. В то же время 15,6% опрошенных признались, что удаленка сильно повлияла на падение эффективности их работы, а 35,3% сотрудников считают, что дистанционная работа незначительно сказалась на падении их производительности.

У 43,2% опрошенных объем работы на удаленке был таким же, как и в офисе, у 24,7% он увеличился, а 32,1% отметили рост нагрузки, но уточнили, что он был незначительным.

Нервные срывы из-за работы испытывали на себе 34,4% россиян. При этом 52,1% ответили, что подобных ситуаций с ними никогда не было, а 13,6% воздержались от ответа.