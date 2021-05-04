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Война санкций ,  
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Захарова оценила ущерб экономики из-за санкций Запада

Мария Захарова
Мария Захарова (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Обоюдный ущерб от санкций как для России, так и для Запада оценивается сотнями миллиардов долларов. Такую оценку дала официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью RT.

«Эскалация взаимного санкционного давления оказывает комплексное негативное влияние как на российскую, так и на западную экономику. Оценки обоюдного ущерба разнятся и носят субъективный характер, но исчисляются сотнями миллиардов долларов», — считает Захарова.

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По словам представителя МИДа, в настоящее время Россия предпринимает все больше шагов по дедолларизации своей экономики, а также по борьбе с общей зависимостью мира от национальной валюты США.

«За последнее время Россией заключены соглашения о расширении использования национальных валют во взаимных расчетах с Китаем и Турцией. Аналогичные договоренности имеются в рамках БРИКС», — указала Захарова.

Ранее Россия ввела санкции против восьми должностных лиц Европейского союза. Таким образом Москва ответила на действия ЕС, который в начале марта ввел персональные санкции против России.

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22 марта министры иностранных дел 27 государств Евросоюза утвердили новые санкции в отношении 11 физических лиц и четырех компаний, в том числе из России и Китая, причастных, по мнению ЕС, к нарушению прав человека.

Помимо этого, 15 апреля очередные санкции ввели США. Американские власти обвинили Россию во вмешательстве в выборы, участии в хакерских атаках, а также в нарушении территориальной целостности других стран и т.д. Новые меры предусматривают запрет американским финансовым институтам участвовать в первичных размещениях облигаций российского Минфина и Центробанка. Также США объявили о высылке десяти российских дипломатов из страны. В ответ российский МИД сообщил, что зеркально ответит на объявление сотрудников российских диппредставительств персонами нон грата.

Мария Захарова западные санкции антироссийские санкции США МИД России
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