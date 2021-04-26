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Пандемия коронавируса ,  
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Голикова пояснила ситуацию с ограничениями по COVID в майские праздники

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

В России в период майских праздников сохранятся ранее введенные ограничительные меры по коронавирусу. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова в ходе брифинга, трансляцию вел телеканал «Россия 24».

«Мы направили органам государственной власти напоминание о необходимости придерживаться тех рекомендаций, которые уже ранее были сформулированы Роспотребнадзором. Ничего здесь нового не появляется, это наши традиционные рекомендации, которые необходимо соблюдать», — сказала она.

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Фото:Дмитрий Рогулин / ТАСС

Голикова напомнила, что в стране продолжает действовать масочный режим, введены ограничения по дистанции между людьми в общественных места, а также обязательны работы по дезинфекции в общественном транспорте.

Ранее в Роспотребнадзоре посоветовали россиянам, чтобы избежать заражения коронавирусом, праздничные дни провести за городом или на даче в кругу семьи. В ведомстве также рекомендовали отказаться от отдыха в компании, в том числе во время прогулок и пикников на природе, и поздравлять друг друга дистанционно.

23 апреля президент Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым выходными будут дни с 4 по 7 мая. Таким образом, россияне будут отдыхать с 1 по 10 мая.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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