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Британский МИД назвал условия для улучшения отношений с Россией

Россия должна изменить свою политику для нормализации отношений с Великобританией. Об этом во время совместной конференции с госсекретарем США Энтони Блинкеном заявил глава британского МИД Доминик Рааб, передает Sky News.

«Двери для позитивных отношений и дипломатии с нашей стороны всегда открыты. <...> Что нуждается в изменениях, так это поведение России: в отношении постоянных членов Совета Безопасности ООН, в отношении основных норм международного права», — сказал Рааб

Кроме того, он упрекнул Москву в «бряцании оружием на границе с Украиной», а также в кибератаках, дезинформации и отравлении оппозиционера Алексея Навального. Последний случай, по словам министра, касается не только проблемы прав человека, но и использования химического оружия на территории России.

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Фото:Dan Kitwood / Getty Images

В середине марта британские власти опубликовали новую стратегию оборонной и внешней политики. В ней Россия названа наиболее серьезной угрозой безопасности Соединенного Королевства. В документе Британия заявила о намерении нарастить ядерный потенциал на 40%, увеличив число ядерных боеголовок для баллистических ракет Trident со 180 до 260.

В российском МИДе такое решение назвали «имперскими амбициями» Великобритании, а российский посол в Лондоне обвинил Соединенное Королевство в нарушении договора о нераспространении ядерного оружия и других смежных соглашений.

2 мая Рааб предложил создать механизм противодействия «российской пропаганде и fake news». Реализовать эту инициативу министр предлагает в рамках G7.

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