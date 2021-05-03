Кипр оставил Россию в группе стран с наибольшим риском заражения COVID-19

Россия остается в «красной» группе стран, в отношении которых на Кипре действуют более жесткие требования для вновь прибывших граждан. Об этом говорится в сообщении кипрского Минздрава.

Как указывает министерство, в «красную» группу входят страны, где риск заражения коронавирусом выше, чем в остальных. Соседями России по группе стали Армения, Великобритания, Грузия, США, ОАЭ, Украина, Франция, прибалтийские государства и другие.

Граждане, прибывшие из этих регионов обязаны сдать тест на коронавирус в течение 72 часов до вылета и предъявить по прибытию соответствующую справку. При этом по прилету, уже на Кипре, они обязаны пройти повторный ПЦР-тест.

Тестирование проводится за свой счет. Туристам придется самоизолироваться до получения его результатов.