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Пандемия коронавируса ,  
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Кипр оставил Россию в группе стран с наибольшим риском заражения COVID-19

Россия остается в «красной» группе стран, в отношении которых на Кипре действуют более жесткие требования для вновь прибывших граждан. Об этом говорится в сообщении кипрского Минздрава.

Как указывает министерство, в «красную» группу входят страны, где риск заражения коронавирусом выше, чем в остальных. Соседями России по группе стали Армения, Великобритания, Грузия, США, ОАЭ, Украина, Франция, прибалтийские государства и другие.

Посольство России на Кипре предупредило об ограничениях для туристов
Общество
Фото:Petros Karadjias / AP

Граждане, прибывшие из этих регионов обязаны сдать тест на коронавирус в течение 72 часов до вылета и предъявить по прибытию соответствующую справку. При этом по прилету, уже на Кипре, они обязаны пройти повторный ПЦР-тест.

Тестирование проводится за свой счет. Туристам придется самоизолироваться до получения его результатов.

Кипр открыл границы для россиян 1 апреля. При этом уже 23 апреля власти страны из-за роста числа заболевших COVID-19 ввели локдаун до 9 мая.

В стране действует комендантский час с 21:00 до 05:00. Выходить из дома можно только на работу или в медучреждение, а по другому поводу необходимо получать специальное разрешение по СМС. В день доступен только один такой разовый пропуск.

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В стране запрещено проводить собрания, частные и общественные мероприятия. Заведения общепита, а также спортзалы, салоны красоты, театры, кинотеатры и клубы приостановили работу. Из магазинов открыты лишь продуктовые и те, где продаются товары первой необходимости.

Позднее министерство туризма Кипра заявило, что туристы из России, которые привились от коронавируса, смогут после 9 мая въезжать в страну без ограничений.

По данным министерства здравоохранения Кипра, за последние сутки в стране зафиксирован 481 новый случай заражения COVID-19 и семь летальных исходов. Общее число заболевших за весь период пандемии — 66 911 человек, умерших — 321.

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Источник: JHU
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