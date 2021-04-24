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Пандемия коронавируса ,  
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Посольство России на Кипре предупредило об ограничениях для туристов

Фото: Petros Karadjias / AP
Фото: Petros Karadjias / AP

Введенный на Кипре локдаун касается в основном местных жителей, сообщил РБК представитель российского посольства в стране Сергей Лагутенко.

«Порядка 19 новых правил, но они в абсолютном большинстве касаются граждан Кипра, а именно: это связано с образовательными учреждениями, работой, передвижениями и так далее», — сказал Лагутенко.

По его словам, для российских туристов важен  прежде всего комендантский час. Он начинается в 21:00 и заканчивается в пять часов утра. При этом выходить за пределы отеля в город можно будет лишь раз в сутки на три часа, предупреждая об этом по СМС, поясняет Лагутенко.

Кроме того, в стране будут закрыты заведения общепита — рестораны, фуд-корты и бары. Останется лишь еда на вынос, которая будет работать только до 21:00, и доставка. На территории отелей эти заведения будут работать только для иностранных туристов. Местным жителям посещать их будет нельзя.

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Фото:Чедлы Бен Ибрахим / РИА Новости

На Кипре будут также закрыты парикмахерские, салоны красоты и игорные заведения. В то же время продуктовые магазины будут работать в нормальном режиме, отметил Лагутенко. Он добавил, что туристического потока из России на Кипр сейчас нет, поскольку отсутствует регулярное авиасообщение. В то же время остается грузопассажирское авиасообщение.

Директор ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко заявил РБК, что в России сейчас официально открыты для посещения три страны, и Кипр туда не входит. По его словам, все россияне, которые находятся на острове, — самостоятельные туристы с точки зрения права

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«Категория граждан, которая может выезжать туда, ограничена, и поэтому туристов там нет. Сегодня речь идет о том, что авиакомпании либо возвращают билеты, либо меняют. Речь может идти о нескольких тысячах человек», — поясняет Осауленко.

Кипр ввел локдаун 23 апреля из-за роста числа случаев заболевания коронавирусом. В связи с ухудшением санитарно-эпидемиологической ситуации в стране наращивают коечный фонд и привлекают к этому частные клиники. Ситуацию осложняет распространение британского штамма COVID-19. При этом только в начале месяца страна разрешила россиянам не проходить двухнедельный карантин после прилета.

24 апреля «Аэрофлот» заявил, что пассажиры компании, которые собирались вылететь на Кипр, смогут обменять билеты или вернуть деньги.

По данным кипрского Минздрава, общее количество зарегистрированных случаев заболевания коронавирусом в стране составило 60 681, число летальных исходов — 297. По данным Всемирного банка, к 2019 году население Кипра составляло более 1,19 млн человек.

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Источник: JHU
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