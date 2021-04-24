Посольство России на Кипре предупредило об ограничениях для туристов

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Введенный на Кипре локдаун касается в основном местных жителей, сообщил РБК представитель российского посольства в стране Сергей Лагутенко.

«Порядка 19 новых правил, но они в абсолютном большинстве касаются граждан Кипра, а именно: это связано с образовательными учреждениями, работой, передвижениями и так далее», — сказал Лагутенко.

По его словам, для российских туристов важен прежде всего комендантский час. Он начинается в 21:00 и заканчивается в пять часов утра. При этом выходить за пределы отеля в город можно будет лишь раз в сутки на три часа, предупреждая об этом по СМС, поясняет Лагутенко.

Кроме того, в стране будут закрыты заведения общепита — рестораны, фуд-корты и бары. Останется лишь еда на вынос, которая будет работать только до 21:00, и доставка. На территории отелей эти заведения будут работать только для иностранных туристов. Местным жителям посещать их будет нельзя.