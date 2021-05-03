При сходе лавины в Бурятии погиб человек

Фото: МЧС России

Один человек погиб, еще двое пропали без вести при сходе лавины на перевале Горелова в Бурятии. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник, а также источник ТАСС.

«Двое пропали, один погиб, еще двое не пострадали», — отметил источник.

По данным МЧС, сход снежной массы произошел на перевале Горелова вблизи населенного пункта Монды. Там на маршруте находилась туристская группа из пяти человек. Для оказания помощи к месту выехали спасатели.

В конце марта недалеко от поселка Имандра в Мурманской области сошла лавина, в то время как там находилась туристическая группа с детьми. В группе было 16 человек, из которых 13 — несовершеннолетние в возрасте от 10 до 15 лет. В результате погибла девочка 2008 года рождения из Санкт-Петербурга, остальных удалось спасти.