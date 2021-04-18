В Якутии при сходе лавины на автодорогу погиб человек

В Якутии лавина накрыла участок автомобильной дороги «Яна» с двумя машинами. Об этом говорится на сайте регионального главка МЧС.

Всего в автомобилях были семь человек, в том числе двое детей. «Состояние шестерых человек удовлетворительное, один человек 1996 года рождения погиб в результате схода снежной массы», — уточняется в сообщении.

Инцидент произошел в 56 км от села Тополиное. Выживших эвакуируют туда.

Спасатели уточнили, что сход лавины вызвал обильный снегопад.