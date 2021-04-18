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Общество ,  
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В Якутии при сходе лавины на автодорогу погиб человек

В Якутии лавина накрыла участок автомобильной дороги «Яна» с двумя машинами. Об этом говорится на сайте регионального главка МЧС.

Всего в автомобилях были семь человек, в том числе двое детей. «Состояние шестерых человек удовлетворительное, один человек 1996 года рождения погиб в результате схода снежной массы», — уточняется в сообщении.

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Фото:Следственный комитет РФ

Инцидент произошел в 56 км от села Тополиное. Выживших эвакуируют туда.

Спасатели уточнили, что сход лавины вызвал обильный снегопад.

В управлении автодорог Якутии ТАСС сообщили, что лавина затронула 130 км автодороги «Яна» в районах перевалов Малый и Большой Ольчан. Проезд по дороге в Томпонском районе временно закрыт. На восстановление транспортного сообщения выехали дорожные службы.

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В конце марта лавина сошла на автодорогу в Рутульском районе Дагестана на протяжении 300 м. Под снегом оказались три автомобиля, никто не пострадал. От транспортного сообщения оказались отрезаны девять населенных пунктов.

Якутия сход лавины
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